Amalia Granata, tras la salida de Ottavis del Bailando: “Para mí hay cuestiones políticas”

Ya casi confirmada como precandidata a diputada nacional por Santa Fé, Amalia Granata criticó a José Ottavis al hacer referencia a su baja del Bailando: “Me parece un mamarracho, celebro que lo hayan bajado”.

“Ottavis es funcionario público, y tiene que estar en el Congreso haciendo su trabajo, ya que le aumentaron el sueldo”, argumentó en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Asimismo, opinó sobre las causas de la baja del diputado provincial de Bailando por un Sueño. “No creo que a José lo hayan echado porque no ensayaba, para mí hay cuestiones políticas, o tiene que ver con la ex mujer de él que ha sufrido violencia de género”, supuso.

Al tiempo que consideró que “me parece un mamarracho que un funcionario público en ejercicio esté en el Bailando, me parece patético. El bailando lleva mucho tiempo de ensayo, de exposición, de trabajo, no puede ser que pierda tiempo en eso”, opinó en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Así, analizó que “hay como un enamoramiento de los políticos por la cámara, pero creo que hay más gente atenta al oportunismo político también. Es tremendo lo que está pasando, se los ve desfilando por los canales de televisión con fotógrafo personal, maquillados, perfumados”, criticó en nota con el ciclo radial Por Si Las Moscas. Insistió entonces que “me parece una falta de respeto a la gente, no los necesitan ahí, los necesitan en la calle”.

Por otra parte se refirió a su posible precandidatura a diputada nacional por Santa Fe en el frente “UNA Santa Fe Renovada”, que responde al frente que integran Sergio Massa, líder del Frente Renovador, y el cordobés José Manuel de la Sota: “Hay un %80 de que sea candidata”. “Meterse en política, es necesario, es más gente la que se quiere escapar de la política que la que se quiere meter, y me parece que todos tenemos que involucrarnos en política, porque son muchos años de inseguridad, de problemas, de cosas que no están buenas”, arengó.

“La misoginia que estoy sufriendo en este momento es algo que nunca viví en mi vida”, reveló al referirse a las repercusiones en el público luego de su vuelco hacia la política. En este sentido cuestionó que “es muy fácil criticar sentado desde tu casa, en vez de criticarme, vení y hacé conmigo, hay que empezar por algo. La gente tiene mucho prejuicio con mi vida personal, me dicen desde puta, hasta que me acosté con uno o con otro”, confesó. Y cuestionó enseguida “¿Y? ¿Cuál hay? No tiene nada que ver, yo estoy trabajando, caminando, militando”.

“Hay misoginia en general. Esto está muy arraigado y creo que va a llevar muchos años detenerlo, muchas mujeres y hombres con el avatar de Ni Una Menos me insultan y me dicen de todo”, destacó.

De esta forma criticó las convocatorias por parte de las agrupaciones políticas a la marcha del movimiento Ni Una Menos: “Yo soy mujer y soy la primera en defender esta marcha. Pero creo que cuando hay tanta bandera política, terminan manchando lo que es el verdadero espíritu del Ni Una Menos”, criticó.

Por último, resaltó que “yo hago lo que tendría que hacer cualquier político, recorrer los barrios, escuchar lo que necesitan. La mayoría van una semana antes de la campaña, se sacan la foto y no vuelven más”, concluyó