Los spinners llegaron al aula y la DGE aún no desarrolla un protocolo

El "fidget spinner", el juguete furor entre niños y adolescente, copó las aulas de los colegios de nuestro país. Tal es la preocupación de los docentes que un colegio de Buenos Aires decidió prohibir su uso. Pero en Mendoza la situación es diferente: según la directora de Educación Secundaria, Sara Lucero, aún no se registran casos de que el artefacto afecte el desarrollo de las clases. De cualquier manera, cada colegio puede establecer un protocolo propio.

Sin dudas, el spinner es el juguete de moda entre los chicos. De repente, las vidrieras se llenaron de este artefacto y no hay niño que no lo quiera tener en su mano.

Muchos adolecentes fabrican sus propios spinners con impresoras 3D y hasta los venden por internet y el precio oscila entre 150 y 350 pesos dependiendo el modelo (hay de tres y de cinco aristas).

Como todo artefacto de moda, los más pequeños llevan sus spinners a la escuela y no se limitan a jugar sólo en los recreos. Este juego "adictivo" hace que los chicos estén horas haciéndolo girar y muchas veces, continúan mientras están en clases.

Tal es el impacto que generó que un colegio de Buenos Aires prohibió el uso del spinner en el aula. La Escuela del Sol envió un mail a los padres advirtiendo la situación: "Debido al tiempo que se pierde en el cuidado de los chicos y por la adicción que causa el jueguito spinner, les pedimos que no lo traigan a la escuela".

Según detalló Lucero, "no hay ningún indicio de que haya problemas con este artefacto en nuestras escuelas". Al no haber casos registrados de distracción en el aula, la DGE no ha desarrollado ningún protocolo al respecto.

"Todo elemento que interrumpa el normal desarrollo de las prácticas en el aula, cada escuela tiene su régimen de convivencia y pueden llegar a sancionar", indicó la funcionaria.

Asimismo, Lucero manifestó que los docentes deben estar en permanente diálogo con los alumnos para establecer normas y que utilicen este tipo de juguetes sólo en los recreos o ratos libres.