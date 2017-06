¡Qué confesión! Silvina Luna confirmó que tuvo un affaire con Pico Mónaco

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, Silvina Luna se vio sorprendida por una pregunta de Ángel de Brito y, a pesar que en primera instancia intento negar todo, terminó confesando un affaire con Juan Mónaco hace más de 10 años.

Es que a pesar de hacerse la distraída, la confirmación del periodista de que tenía fotos (sobre un viaje de ambos a Santa Fe), no tuvo más remedio que asentir. “Las cosas suceden o no suceden, no avanzó”, dijo la actual pareja de El Polaco.

“No fue algo importante“, reveló la morocha al tiempo que dijo que el Polaco no sabía de este affaire, y que se estaba enterando por televisión. ¿Y Pampita tampoco lo sabía? ¿Se le armará lío a Pico?

Mirá el video