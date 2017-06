Menos del 40% de los aspirantes ingresan a la UNCuyo

Durante tres días, estudiantes de secundarios y CENS, como así también los interesados en continuar estudios superiores, podrán disfrutar de la Expo Educativa, en la que conocerán las 118 carreras de grado y pregrado que dispone la Universidad. El encuentro se realiza, después de varios años, dentro del campus universitario. Se estima que cerca de 2 mil estudiantes recorran la feria por día. La entrada es libre y gratuita.

Muchos aspirantes, pocos ingresantes

“De los 18 mil aspirantes que asisten a la UNCuyo interesados por una carrera, son menos del 40% los que efectivamente ingresa. Este año hubo un ingreso de 7 mil alumnos solamente”, aseguró a El Sol Adriana García, subdirectora Académica de la UNCuyo.

Adriana García, Subdirectora Académica de la UNCuyo

La realidad económica del país de los últimos años ha hecho que la realidad universitaria de muchos chicos cambiara. De hecho, hoy existe una tendencia a escoger una carrera corta pero de pronta salida laboral.

“Es algo que se viene produciendo de hace años y no sólo por la realidad económica sino porque muchos estudiantes no está interesado en realizar una linceciatura que lleva cinco años de cursado, prefieren algo más corto y, por ello, la elección de carreras de pregrados, es lo que prevalece”, expresó.

Algunos de los estudiantes consutando por las carreras a seguir

La UNCuyo ofrece una amplia variedad de carreras. En total existen 118 y este año, la que se ha sumado al ramillete, es Ciencias de la Computación, sin embargo, existen otras que se sumaron hace pocos años como Turismo, Logística, Tecnicatura en Producción Audiovisual, Tecnicatura en Educación Social, Ingeniería Mecánica, Geología y Tecnicatura en Producción Ganadera.

“Pese a que existen muchas carreras cortas y que predomine ese factor en la elección de los chicos, también hay muchos que se inclinan a las carreras tradicionales como Ciencias Económicas, Derecho, Medicina, Administración, Comunicación Social, Trabajo Social, Profesorado de Nivel Inicial y Primario”, dijo García.

Otro de los aspectos significativos con los que los estudiantes se encontrarán en la Feria Educativa es con información de las diferentes becas, servicio de comedor y deporte universitario, como así también los programas de movilidad para que los estudiantes realicen un tramo de sus carreras en el extranjero. “La idea es acompañar al estudiante a que empiece y culmine sus estudios, por eso es fundamental ayudarlos desde lo económico con este tipo de incentivos”, refirió la Subdirectora.

Los estudiantes, entre la duda y la necesidad de educarse

Durante la primera jornada de la Expo Educativa muchos fueron los estudiantes de diferentes establecimientos, públicos y privados, que que asistieron. La mayoría de ellos se encuentra cursando su 4to año del Secundario y si bien se muestran interesados por diversas carreras, también manifiestan muchas dudas.

Carreras como Turismo, Diseño de Interior, Psicología, Medicina, Derecho, Comunicación Social, Profesorado de Nivel Inicial y Primario, Contador e Ingeniero son las que se repiten entre las favoritas de los aspirantes.

En diálogo con este medio, muchos de ellos refirieron no elegir una carrera corta con pronta salida laboral. “Escogemos la carrera porque es lo que nos gusta, es nuestra vocación”, refirió un grupo de chicas del ISEP.

En contraposición, otras chicas regresaron a sus hogares desilusionadas ya que las carreras que querían estudiar no aparecía en la currícula, es decir, sólo se puede estudiar en facultades privadas. “Creí que Psicología podía estar en la UNCuyo pero no, sólo en la privada, igual hay otras carreras que comparten materias similares, por lo que analizaré qué hacer”, dijo una de las jovencitas.

Frente a esta realidad de no encontrar en la enseñanza pública la carrera que los jóvenes desean estudiar, los estudiantes refirieron: “La UNCuyo tendría que tener más carreras, eso permitiría que uno estudie acá, a partir de la enseñanza privada, de lo contrario, muchos no podemos pagar una facultad privada y eso nos implulsa a no continuar, al menos por ahora con ese anhelo, y buscar un trabajo”.

La Expo Educativa se extiende hasta el próximo sábado . Este viernes abrirá de 10 a 17 y, el sábado, de 10 a 14. Para más información se puede seguir la Expo a través de Facebook: ExpoEducativaMendoza. O bien comunicarse con Secretaría Académica de la UNCUYO, teléfono 4135000, internos 3005 y 4056.