Nico Vázquez: “Mi hermano me hubiera cagado a trompadas si no me levantaba”

Aunque el tiempo pase, hay heridas que no termina de cicatrizar a pesar de que uno le ponga toda la energía para superarlas. Y eso es lo que vive Nico Vázquez tras la muerte de su hermano Santiago. “Nadie puede ocupar su lugar. No necesitaba que se vaya para sentirlo más presente. me cuesta no pasarlo a buscar“, expresó en una entrevista a corazón abierto en Intrusos.

“No vengo de una vida color de rosas, pero lo de mi hermano fue un volantazo que me desestabilizó“, contó el actor entrevistado por Jorge Rial. “La primera vez que lo soñe me dio mucha fuerza y sentí que estaba ahí. Fue hermoso”.

“Me siento distinto y hago un gran esfuerzo para estar mejor”, confesó entre lágrimas. “Yo detesto la frase que dice ‘El show debe continuar’. Yo no volví al teatro por el show… Pero si no volvía no sé que pasaba“.

El actor, que valoró el apoyo de toda su familia y el de su mujer, Gimena Accardi, a la hora de ayudarlo a transitar este momento, agregó: “Mi hermano me hubiera cagado a trompadas si yo no me levantaba de la cama“.