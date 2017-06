¡Harry Styles viene a la Argentina!

Harry Styles pisará suelo argentino en mayo de 2018. En el marco de la gira de presentación de su disco solita, el británico, ex One Direction, se presentará en el DirecTV Arena el 23 de mayo.

Latinoamérica no estaba en los planes de la gira, pero la gran demanda de los fans llevaron al ídolo juvenil a agregar 56 fechas más, donde se incluye a Argentina.

Las entradas estarán a la venta a partir del 19 de junio a través de AllAccess y sus puntos de venta.

Leon Bridges será el artista invitado.

One Direction se formó en 2010 tras surgir del reality The X Factor, y aunque no ganaron el concurso consiguieron un contrato para grabar su primer disco, y desde entonces no pararon. Harry tomó distancia de la banda en 2015, al igual que Zayn Malik y Niall Horan, quienes también se lanzaron como solistas.