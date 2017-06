Encuentran un muerto en el patio de Gisela Berger

No se trata de una broma de mal gusto sino de un hecho estremecedor que le tocó vivir a la ex novia de Danil Scioli. Uno de los vecinos del edificio en el que vive Gisela Berger tomó la drástica decisión de suicidarse y se arrojó por la ventana de su departamento, ubicado en el séptimo piso. Su cuerpo impactó de lleno en el patio de la rubia que se ahorró parte del disgusto ya que no se encuentra en Buenos Aires.

Según la información que trascendió, los bomberos tuvieron que ingresar por la fuerza al departamento de la modelo para retirar el cuerpo. La rubia (embarazada de 4 meses) fue informada de lo sucedido y se angustió mucho.