Nueve bandas que cambiaron sus nombres antes de ser famosas

Aunque la gente no lo crea, las grandes bandas de la historia también empezaron de manera modesta. No es fácil triunfar en el negocio de la música, y para llegar al éxito hay ensayar varias veces por semana, tocar aunque sea para un par de personas al principio y, en algunos casos, cambiar el nombre original. Estas son nueve bandas que cambiaron sus nombres antes de hacerse famosas:

1. Tom and Jerry

Usando los nombres artísticos Tom Graph y Sue Landis este duo lanzó cuatro simples en los ’50, mientras aún estaban en la secundaria. Sería en los ’60 cuando empezaron a tocar usando sus verdaderos apellidos: Simon y Garfunkel.

2. Mookie Blaylock

Esta banda de Seattle utilizó el nombre de un jugador de basketball para sus primeras presentaciones. Cuando estaban en proceso de firmar contrato con Epic Records, decidieron cambiar su nombre uniendo el término que se utiliza en la música para hablar de una zapada (en inglés, jam) y el nombre de la bisabuela del cantante Eddie Vedder. Pearl Jam había nacido oficialmente.

3. On a Friday

Cuando aún eran estudiantes de secundaria, esta banda usaba la sala de ensayo de su escuela para practicar sus canciones, y se llamaron a si mismos “On a Friday” (Los Viernes). A principio de los ’90 cambiaron el nombre a pedido de la discográfica y eligieron Radiohead, homenajeando el nombre de una canción de Talking Heads (“Radio Head”).

4. Seymour

Usando el nombre de un cuento de J.D. Salinger (“Seymour: una introducción”), esta banda de Essex comenzó a tocar a finales de los ’80. La discográfica Food les solicitó que cambien de nombre, y después de una lista, eligieron quedarse con el nombre Blur.

5. Smile

Esta banda de Londres se formó a fines de los ’60, y gozó de un meteórico ascenso que los llevó a tocar en el mítico Royal Albert Hall. Incluso grabaron un demo con vistas a grabar un disco. Pero el cantante y bajista Tim Staffell decidió dejar la banda. Ahí se unió como cantante un fan llamado Farrokh Bulsara, y John Deacon en el bajo. Bulsara luego se presentaría como Freddie Mercury, la banda cambiaría el nombre a Queen y el resto sería historia.

6. The Pendletons

Un muchacho, dos de sus hermanos, su primo y un amigo de la secundaria formaron la banda The Pendletons, uniendo un modelo de camisa de moda (Pendleton) con la palabra “Tone”, o tono en inglés. Aprovechando el éxito de la música surf, este grupo creó un repertorio que les permitió grabar con una pequeña discográfica. Sin embargo, ya había una banda llamada The Pendletons, y el sello cambió el nombre del grupo sin avisarles. No fue hasta que vieron la tapa de su primer simple que se enteraron que ahora se llamaban The Beach Boys.

7. Sweet Children

Dos amigos de East Bay, California formaron esta banda, influídos por la movida punk y hardcore de los ’80. Dos años después, el sello Lookout! Records les ofreció grabar un EP, que fue editado el año siguiente bajo un nuevo nombre de banda. En ese momento, el grupo dejó de lado el nombre Sweet Children para evitar confusión con otra banda llamada Sweet Baby. Haciendo homenaje a su uso recreativo de marihuana, eligieron el nombre Green Day.

8. Wicked Lester

Esta banda formada en Nueva York en 1971 comenzó a experimentar con un sonido más pesado. En vísperas de un show en 1973, la banda quiso despegarse del nombre Wicked Lester y, bromeando porque el nuevo guitarrista (Ace Frehley) había tocado en una banda llamada “Lips” (Labios), eligieron Kiss (Beso) como su nuevo nombre.

9. Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem

Formada en 1983 en Los Angeles, Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem era una banda punk formada por cuatro compañeros de secundaria. Su primer recital fue ante 30 personas, y fue tan comentado que la semana siguiente volvieron a tocar la semana siguiente. Ya para cuando grabaron su demo, la formación adoptaría el nombre Red Hot Chilli Peppers.

¿Los conocías?

Fuentes: Rolling Stone, Stereogum, Twenty Two Words, Wikipedia