Video: Messi reveló detalles de su amague a Boateng

Lionel Messi jugó a ser editor de la revista deportiva Four Four Two. La "Pulga" repasó capítulos de su carrera y recordó los mejores partidos a lo largo de su trayectoria. Además, habló por primera vez del recordado amague a Jerome Boateng por Champions.



En 2015. la "Pulga" le quebró la cintura al alemán y Boateng se desplomó sobre el césped. Posteriormente Messi derrotó a Manuel Neuer y la jugada recorrió el mundo entero.



"Cuando me acerqué a Boateng, todo lo pensaba era cómo tratar de pasarlo, cómo acercarme a mi objetivo, que era marcar el gol. No fue diferente a cualquier otro momento, durante cualquier otro partido", dijo con humildad el 10 argentino.



Sin embargo, recién tomó dimensión de la jugada tras leer los comentarios en las redes sociales. "Me di cuenta de todo cuando fui viendo la cantidad de comentarios que había en las redes sociales, que decían lo bien que había jugado. Leí muchos de los comentarios y he visto los videos", concluyó.