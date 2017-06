Silicon Slopes: la competencia de Silicon Valley

Silicon Valley, la cuna de la innovación tecnológica en la bahía de San Francisco, es el mercado inmobiliario más caro del país. Pero esto es algo que en Salt Lake City, una ciudad del estado de Utah, no preocupa. Por el contrario, lo ven con agrado.

Gracias a su costo de vida económico, bajos impuestos, y un importante caudal de ingenieros jóvenes y talentosos que egresan de las tres universidades locales, la región se está convirtiendo en un polo tecnológico. Ávida de alzarse como rival de Silicon Valley, se bautizó Silicon Slopes, o "Las colinas de Silicon", dada la cadena montañosa Wasatch que caracteriza su geografía.

Pero esto no fue siempre así. Hace algunos años, el área de las ciudades que va de Salt Lake City a Provo, un trayecto de Norte a Sur por la ruta interestatal 15, sólo tenía granjas, y el mayor empleador era Geneva Steel, una fábrica de acero que apagó sus máquinas por completo en 2002. Hoy, este corredor de 130 kilómetros está plagado de compañías tecnológicas y campus con un aire al Silicon Valley de hace 20 años.

Los inversores también viraron recientemente su mirada desde California 1200 km al noreste. De acuerdo con la Asociación de Venture Capital (NVCA), en 2015, las tech locales levantaron financiación por US$ 983 millones; esto es US$ 183 millones más que en 2014, y US$ 680 millones por encima de 2013.

Hace poco más de 10 años, Josh James, un emprendedor tecnológico pionero en Silicon Slopes, estaba en el valle de California en un evento de negocios. Al introducir su empresa, Omniture, a un venture capital, el inversionista se mostró interesado en conocer la compañía. "¿Por dónde están?", le preguntó. Pero cuando James terminó de pronunciar "Utah", el inversor se dio media vuelta y se fue.

El emprendedor llevó su compañía al Nasdaq, y fue adquirida por Adobe en 2009, en US$ 1800 millones. Ese es apenas uno de los tantos casos de éxito que surgieron de esta nueva cuna tech.

El talento joven local es una de las recetas que explica el boom. Brigham Young University, la Universidad de Utah, y Utah Valley University tienen carreras relacionadas con software y IT que están produciendo un número creciente de visionarios tecnológicos. "Para 1985, el área fue el hogar de dos de las tres compañías más grandes del mundo en el momento, Novell y WordPerfect", señaló a un medio nacional Val Hale, director ejecutivo de la oficina de Desarrollo Económico del Estado. Incluso el cofundador de Pixar, Ed Catmul, y el fundador de Atari, Nolan Bushnell, se graduaron de la Universidad de Utah. La zona ya mostraba su potencial.

Así fue como, más cerca en la historia, nacieron los unicornios (o compañías valuadas en más de mil millones de dólares): Domo, Pluralsight, Qualtrics e InsideSales, sumado a miles de startups con futuro promisorio como Health Catalyst, una plataforma de salud; o Owlet, escarpines para bebes que monitorean los latidos cardíacos y oxígeno en sangre desde una app.

"Mucha gente es atraída a Utah por su nivel de vida económico. Silicon Slopes ha creado un ambiente donde podes trabajar para compañías de primer nivel, pero sin tener que pagar un alto costo de vida. Se le llama la nueva meca tech ya que las empresas que están atrayendo talentos son las tecnológicas", cuenta Sara Jarman, periodista especializada en IT de Utah.

Durante 2016, fue el estado que más creció en el país en puestos de trabajo. "Muchas compañías están atrayendo talentos de Silicon Valley. BambooHR, Lucid Software, Solution Reach, Boomsourcing, Avalaunch, Brixio y Boombox son algunas tecnológicas con un futuro prometedor", apunta Jarman.

eBay también se sumó a este nuevo polo tech e inauguró sus instalaciones con 22.300 m² y 1800 empleados.

Los gigantes también desembarcaron al pie de las montañas. Adobe abrió un campus con oficinas de 63.000m². Un año después, eBay inauguró sus instalaciones con 22.300 m² y 1800 empleados. Jet.com, Netflix, IM Flash, y SoFi también eligieron estar presentes en este otro Silicon.

La cultura del lugar juega un rol en el éxito de su destino. Por la fuerte influencia de la iglesia mormona en la región, que enfatiza la unión familiar, la relación con los abuelos y la vida en comunidad, los estudiantes son menos propensos a irse del estado, lo cual genera que sus egresados permanezcan y armen allí sus emprendimientos.

Su geografía ayuda. Se autodenomina el único lugar del país donde se puede estar a 20 minutos de 13 de los mejores centros de esquí. Hay actividades de ciclismo y trekking en el verano, con mucho espíritu de vida al aire libre.

"Tenemos el promedio más joven de gente en la edad mediana, y nuestra fuerza laboral es sana y fuerte. Hay muchos entrepreneurs exitosos y líderes que han hecho de Utah su casa permanente", afirma Hale, y muestra que en 2015, la industria de software y tecnología abarcó más de 4000 compañías y empleó más de 60.000 personas. Desde el estado aseguran estar encomendados a seguir generando un clima de negocios amigable con impuestos favorables, un marco regulatorio previsible, infraestructura robusta y mano de obra calificada.

"Los fondos de inversión, CEOs, y la gente en general nota que Silicon Slopes se parece bastante a como era Silicon Valley cuando estaba empezando. El venture capital está creciendo sustancialmente. Hay más de 13 importantes fondos de este tipo en el estado, lo cual también es bastante considerando nuestra pequeña población", dice Jarman.

Este año, Hewlett Packard adquirió SimpliVity, un proveedor tecnológico local, en US$ 650 millones. Aunque Utah necesita una compañía insignia popular para brillar aún más en el mapa. California tiene a Apple, Facebook o Google. Boston tiene TripAdvisor y Chicago a Groupon. En Utah sus grandes empresas proveen servicio a otros negocios. Por ahora.