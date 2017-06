La sed, un alerta que nos da el cuerpo

Cuanto más calor hace, más importante se vuelve beber líquido, está claro. Lo que pocos saben es que no sirve de nada beber 1,5 litros de una vez para suplir las necesidades diarias. La especialista Antje Gahl nos explica por qué.



¿Por qué no puedo beber para que el cuerpo tenga reservas?



Los seres humanos no podemos almacenar agua. Si bebemos más líquido del que necesitamos, volveremos a eliminarlo via riñón. Por eso es muy importante prestarle atención a la sed, porque es una señal muy clara para evitar la falta de líquido en el organismo.



¿Cada cuánto debería beber agua?



La Asociación Alemana de Alimentación recomienda que los adultos beban aproximadamente 1,5 litros por día, en caso ideal con las comidas y entre las comidas. En algunas situaciones excepcionales como clima muy caluroso, aire húmedo, frío extremo o enfermedades como fiebre, vómitos o diarrea la cantidad debería ser incluso mayor. Lo mismo si uno realiza un trabajo físico muy exigente o deporte. En esos casos el organismo podría necesitar 0,5 o 1 litro de agua adicional por hora.



¿Puedo esperar a tener sed?



En realidad la sed es un alerta que nos da el cuerpo cuando tenemos un déficit, por eso se recomienda beber con regularidad antes de que eso suceda, en particular las personas mayores, que suelen perder la sensación de sed. Si usted suele tener poca sed, fíjese de no beber menos de 1 litro de agua por día.