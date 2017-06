Dramática revelación de Ashley Graham: sufrió un abuso a los 17 años

Conocida como la modelo XL más sensual del mundo, Ashley Graham se ganó un lugar de privilegio en el mundo de la moda, imponiendo una nueva estética con su físico de curvas pronunciadas, y hablando abiertamente de su celulitis.

En una entrevista con la revista Glamour, la modelo reveló que vivió una traumática experiencia en una sesión fotográfica cuando apenas tenía 17 años y estaba en el comienzo de su carrera.

“Hubo un incidente en el set de una campaña en la que estaba trabajando. Nunca he contado esta historia”, dijo al referirse a un episodio que vivió con un asistente de fotografía. “Él me dijo, ‘ven aquí’, y me llevó a un armario. Yo pensaba que me iba a enseñar algo. Me empujó hacia dentro y se sacó el pene. Me dijo: ‘Tómalo’. Y yo contesté: ‘No, ¡es asqueroso!’. Entré en pánico. Gracias a Dios que estaba cerca de la puerta: simplemente me escapé”, relató.

“Desde ese incidente decidí que no iba a permitir que nadie más en el trabajo manipulara lo que yo quería hacer en una sesión. Cualquier foto que veas es una que he querido que me hagan”, completó Ashley.