Divorcios express en Mendoza: no tan rápidos y muy caros

Rápido, económicos y en cuotas. Así anuncian algunos estudios de abogados de Mendoza su servicio de divorcio express, la nueva "modalidad" para ponerle fin a un matrimonio y que se implementó con la reforma del Código Civil.

Desde agosto de 2015, año en que entró en vigencia la normativa, se incrementaron alrededor de 77% las demandas de las parejas que buscan concluir su sociedad conyugal.

Especialistas en la materia dicen que la nueva legislación ofreció celeridad a un trámite que podía llevar años. Ahora una sentencia puede demorar hasta 2 meses y medio -siempre que las partes estén de acuerdo-.

Si bien los honorarios de los abogados no se modificaron en el último tiempo, siguen siendo altos: se puede pagar de 15 mil a 25 mil pesos por un divorcio express, aunque la cifra puede superar los 35 mil pesos si la pareja tiene hijos y bienes patrimoniales en litigio. Sumando, en todos los casos, las tasas judiciales que rondan los 1.200 pesos.

La abogada Verónica Chaves aclaró que hay una concepción errónea de lo que se llama "divorcio express, como si hubiesen distintas opciones de divorcio. Aunque sí son más rápidos que el método anterior, sólo son dos: el unilateral o bilateral", indicó.

Según un primer cotejo de la Dirección de Estadísticas de la Suprema Corte de Justicia, midiendo marzo y abril de 2017, la tendencia indica que alrededor de 37% de las presentaciones se hacen en forma conjunta y 63% en forma unilateral, es decir, sólo una de las partes plantea la demanda. Otro dato que resulta paradójico es que más de 40% de los matrimonios terminan en divorcio.

Según Chaves, con el régimen viejo, "a los hombres les costaba más romper con el vínculo, las mujeres eran las que más se acercaban a ponerle fin a su casamiento. Es un régimen de mayor igualdad", aseguró la letrada que dio cuenta que antes, se exponía a las partes a audiencias de conciliación y a buscar causales de divorcio como infidelidad, adulterio y abandono del hogar. "Ahora no importan los motivos", dijo.

Para iniciar el trámite, en la presentación unilateral es suficiente que uno sólo de los cónyuges manifieste su voluntad de divorciarse sin necesidad de que exista mutuo acuerdo ni transcurra un plazo mínimo desde la celebración del matrimonio. En este caso, la sentencia puede demorar de 4 a 8 meses, si no se puede notificar a la otra parte y hay que pedir una información sumaria.

En cambio, si la presentación es conjunta (bilateral) y tienen hijos menores en común y/o bienes a dividir deben entregar al Juez una propuesta resolutoria sobre cómo solucionarán cuestiones como, el cuidado de los niños, régimen de visitas y cuota alimentaria; también sobre cómo repartirán los bienes gananciales si los hay. Si todo el plan familiar es aprobado, la sentencia del caso sí puede ser rápida, pero dependerá de la actividad del Juzgado donde se tramite el mismo.

Al respecto, el abogado Gustavo Goldstein especificó que el divorcio más rápido que logró fue una sentencia que salió en una semana. "Fue un sólo caso durante el 2016, se trató de un divorcio bilateral donde presenté la documentación, le dieron el traslado al ministerio público y luego, el juez de esos 20 días hábiles que tiene para dar la sentencia, decidió expedirse de un día para el otro", dijo.

"Pero, en realidad demoran un lapso de 2 meses y medio porque el magistrado tiene un plazo legal de 20 días hábiles para dictar la sentencia, eso se traduce en un mes y luego, los abogados tenemos dos semanas para obtener la copia certificada de la resolución y entregársela al cliente", señaló.

Los hijos y los bienes en disputa

Los abogados coincidieron en que el problema surge cuando el divorcio, aunque sea de común acuerdo, no viene acompañado de una propuesta resolutoria o presentan dos distintas. Incluso, para aprobar el plan, el juez tiene que escuchar si los hijos están o no de conformes con esa propuesta, o quieren algo distinto.

El hecho de no alcanzar un acuerdo sobre estos temas y soluciones propuestas, no va a impedir que se dicte sentencia de divorcio. El vínculo se va a disolver pase lo que pase y se alcance o no acuerdo. El proceso seguirá su curso para resolver estas cuestiones. Esta es una de las principales ventajas del divorcio express.

El coordinador de Justicia de Familia de Mendoza, Javier Fenollar, señaló que "el divorcio remedio", como le gusta de denominarlo, "busca que la separación se haga con los acuerdos que traigan las partes. No se trata de ver qué pasó, si no cómo se encara la situación familiar con la ex pareja, a partir del divorcio".

El defensor de pobres y ausentes

Quienes no pueden pagar un abogado el Estado brinda atención gratuita a través de los defensores oficiales. Cuando el sistema se ve saturado cuentan con letrados ad hoc que cumplen la misma función, mediando entre las partes.

Fellonar destacó que "no hay diferencia en lo procesal" si se tiene un abogado privado, pero eso sí, hay mucha demanda y hay que sacar turno.

En esa órbita, los estudios de abogados destacaron que a través de los defensores oficiales las causas demoran "mucho más". Algunos de sus colegas "renuncian a los honorarios oficiales" y hacen un acuerdo con sus clientes para cobrar menos que lo establecido para llevarles el caso.

El honorario de un abogado se fija por la ley de aranceles. De acuerdo a esto, se cobraría cerca de 12 mil pesos si representa sólo a una de las partes, entre 20 mil y 25 mil pesos la representación en conjunto, más de 34 mil si uno de los cónyuges pide cuidado personal (ex tenencia), visita y alimentos de los hijos. Además de una cifra mayor si hay bienes de por medio, el porcentaje que se le debe pagar al letrado podría llegar a 25% del total de esos bienes.

Requisito y documentación a presentar: