Macri: "No me preocupa" si Cristina es candidata

El presidente Mauricio Macri aseguró este miércoles que "no" le "preocupa" que la ex primera mandataria Cristina Fernández se candidatee en las próximas elecciones legislativas y la acusó de "haber hipotecado el país".

Consultado en una conferencia de prensa en Corrientes sobre la eventual postulación de la ex jefa de Estado en las próximas compulsas, respondió: "Tiene todo su derecho. No me preocupa. Me preocupo por seguir buscando soluciones para que más argentinos sientan el cambio que se está dando en el país".

Y agregó: "Ella expresa, convencida, un montón de cosas que han hecho un montón de daño a la Argentina; haber empeñado, hipotecado el país a partir de no invertir en tener energía e infraestructura, en cuidar el valor de la moneda y dejar que la inflación afecte a los trabajadores".