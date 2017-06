Wikipedia pide colaboración a los lectores argentinos

El portal que nació como un proyecto un proyecto de enciclopedia web multilingüe de contenido libre basado en un modelo de edición abierta. Wikipedia crece cada día gracias a la participación de gente de todo el mundo, siendo el mayor proyecto de recopilación de conocimiento jamás realizado en la historia de la humanidad.

Ahora, en el inicio de las publicaciones aparece un mensaje donde pide colaboraciones para poder continuar ofreciendo el servicio.

El mensaje:

Estimados lectores en Argentina: Vamos a ir directamente al punto: Hoy te pedimos que ayudes a Wikipedia. Para mantener nuestra independencia, nunca publicaremos anuncios. Dependemos de donaciones con un promedio de $ 100. Sólo una pequeña porción de nuestros lectores dan. Si todo el mundo que lee esto dona $ 30, nuestra campaña se completaría en una hora. Cuando hice Wikipedia sin fines de lucro, la gente me advirtió que me arrepentiría. Más de una década después, es el único sitio de los diez primeros dirigido por una organización sin fines de lucro y una comunidad de voluntarios. ¿Ha cruzado mi mente cuánto podríamos haber hecho si tenía anuncios? Por supuesto. Pero no sería lo mismo. No podríamos confiar en él. La mayoría de la gente ignora mis mensajes. Pero espero que pienses en lo útil que es tener acceso ilimitado a información confiable y neutral. Por favor, ayude a mantener Wikipedia en línea y libre de anuncios. Gracias - Jimmy Wales, Wikipedia Fundador



Para colaborar: click aquí