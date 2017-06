Tiene muerte cerebral tras proteger a su beba durante un robo

Una mujer quedó internada con muerte cerebral luego de proteger a su bebé de dos ladrones que abordaron y asaltaron el colectivo en el que viajaba.

El hecho ocurrió en Lomas de Zamora, Buenos Aires, cuando Mirta Graciela Alegre (40) tomó el micro de la línea 283 para realizar un trayecto breve dos delincuentes generaron terror al amenazar al chofer con cuchillas y comenzaron a robarle a los pasajeros, en medio de gritos y tensión.

En este marco, Mirta tuvo la peor suerte. Alejandro, un sobrino de la mujer, intentó reconstruir lo sucedido: "No sabemos qué pasó en ese momento, pero abrieron la puerta y empujaron a Mirta. No está claro si fueron los ladrones que se asustaron o la misma gente que se quiso tirar, porque habían forzado la puerta para abrirla y escapar. Ahí ella cayó a la vereda, se ve que intentó proteger a la nena y no puso las manos. El colectivo siguió y ella quedó ahí, inconsciente", describió al diario Clarín.

Magdalena Ester Alegre, su hermana, indicó que en plena caída, la mujer "quiso proteger a la nena, que no se hizo ni un raspón" y lamentó que "no se quedo nadie a ayudarla" cuando ya quedó inmóvil en el piso, en la esquina de Canadá y Morazán.

Ahora, sólo resta esperar: "Desde que pasó todo hasta ahora, está en coma farmacológico, con respirador y ya le diagnosticaron muerte cerebral. Su corazón es lo que la mantiene viva", contó dolida Magdalena.

Respecto a los ladrones, el padre de uno de ellos lo delató en la comisaría de Villa Fiorito, según agregó el portal Inforegión. En consecuencia, un joven de 24 años identificado como "Ezequiel", quedó detenido. El atacante fue identificado por otras víctimas de aquel viaje y quedó acusado de "robo agravado y lesiones".