Cuando se dan condenas como las de Fernando Farré suele hablarse de un “fallo ejemplar”. Se cree que, de este modo, un potencial femicida va a desistir de sus planes asesinos y lo va a repensar para evitar pasar el resto de su vida en prisión. Es el error conceptual de quienes creen que el delito se previene sólo con penas más duras. En este caso particular, de ejemplar no hubo nada. Por las características propias del crimen, el Código Penal estipula una sola sanción posible: perpetua. Y eso fue lo que recibió. Sin embargo, hay que reparar en la idea de un “fallo ejemplar”. La Justicia, como órgano del Estado, está, precisamente, para hacer justicia. Sus sentencias no deben servir de ejemplo, sino de muestra de cómo funcionan las leyes y cuáles son las consecuencias si no se cumplen. En todo caso, sus jueces y fiscales deberían ser modelos a seguir; inspirar respeto y confianza. Pero eso sería en un mundo ideal. En Argentina y en Mendoza en particular, por ahora, eso no siempre ocurre.