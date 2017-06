Saín: "A Cristina le comieron el coco algunos sectores de inteligencia"

Siempre fiel a su estilo, Marcelo Saín el ex director de la Escuela de Inteligencia durante el último gobierno de Cristina Fernández, volvió a aparecer en la escena pública con declaraciones muy polémicas hacia el interior del kirchnerismo y también para Cambiemos.

Ese "compromiso estatal con el crimen", denuncia, existió durante el kirchnerismo y sigue ocurriendo con Cambiemos. Lo describió con una comparación. "[ Cristian] Ritondo es el Aníbal Fernández de Cambiemos", expresó, hermanando al ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal con el polifuncionario kirchnerista.

Alejado de la función pública y "expulsado" -dijo- de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella, Saín presenta por estos días el libro Por qué preferimos no ver la inseguridad. Y no se guarda nada, como lo demostró durante una entrevista con el programa Detrás de lo que vemos, en AM 750.

Duro con la juventud kirchnerista

"A mí no me gusta que me conduzca Máximo Kirchner. Primero porque no lo conozco y segundo porque no le veo autoridad política para que me conduzca. Son esos tipos lúgubres, cerrados. El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires donde yo pretendía renovar [era diputado provincial], lo hizo [José] Ottavis. Lo habrá hecho con Moria Casán, no sé", sostuvo Saín, para dedicarle otro párrafo a La Cámpora: "Esa es la desgracia que nosotros vivimos. Estos son los pibes. Viste cuando vos esperás que el futuro no sea de la juventud porque, si ésta es la juventud que nos marca el futuro, yo quiero el pasado".

Dijo que el peronismo debe lograr la unidad de cara a las elecciones de octubre, pero lamentó que al partido le falte un "Antonio Cafiero" capaz de relegar sus propios intereses en pos de esa unidad. "Creo que si Cristina tiene los votos ella tiene que encabezar, no tiene que especular. [Pero] tienen que entender que una cosa es Cristina y otra es la que la rodea", aclaró.

También cuestionó el peso que Antonio Stiuso ganó durante el kirchnerismo. "Se le delegó el monopolio de la acusación contra la AMIA y el monopolio de la relación con Comodoro Py. Y después le dieron el monopolio del espionaje político: espiar a los propios y ajenos", sostuvo. "El kirchnerismo debió haber arrasado con todo eso, pero pusieron a [Oscar] Parrilli y a [Martín] Mena", disparó.