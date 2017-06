Brian Lanzelotta: “Ottavis tiene que pedir disculpas e internarse”

El cantante y ex Gran Hermano Brian Lanzelotta habló sobre la desvinculación de José Ottavis de Bailando por un sueño, certamen del que fue echado antes de su debut por no haber asistido a ningún ensayo y no responder los llamados de los productores del programa, Chato Prada y Federico Hoppe.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Brian declaró: “Estaría bueno que pida disculpas a sus compañeros de trabajo y que se interne, porque va a ser lo mejor para él”.

Entrevistado por Moskita Muerta y Nilda Sarli, Lanzelotta explicó: “Todos sabemos de las adicciones que tiene, y las adicciones te encierran y por tres o cuatro días no aparecés; yo lo vivía con mi viejo”. “Capaz me estoy equivocando, pero es mi opinión: para mí, la droga lo tiene mal. ¿Si no, cómo desaparecés por cuatro días?”, se preguntó.

De todas maneras, indicó que “también le pudo haber pasado algún problema con la familia o de algún tipo” pero aclaró: “Yo, de todas las opciones que barajo, me quedo con la de los adicciones”.

Asimismo, lamentó el hecho de que “le quita el lugar a otro personaje que tenga tantas o más ganas de estar y de trabajar” en el Bailando, y señaló que “le caga la vida a los demás, porque Barby Silenzi se quedó sin laburo ahora”. “Para la foto apareció porque estaba la prensa, lo rescataron y lo llevaron; pero él está jodido”, aseguró.

“No salís de la droga de un día para otro, y si no tenés ganas, no vas a salir; es un proceso que evidentemente él no está haciendo, y es una pena”, finalizó.