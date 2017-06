Presentan The Swords of Ditto para PS4 y PC

Las compañías Developer Digital y One Bit Beyond anunciaron The Swords of Ditto, una nueva entrega de RPG de acción, el cual estará arribando a PlayStation 4 y PC a principios de 2018.

“The Swords of Ditto es un RPG de acción compacta que crea una aventura única para cada nuevo héroe de la leyenda en la lucha implacable contra el diabólico Mormo. Explora un mundo encantador, pero peligroso y amenazantes mazmorras, y mejora a tu héroe en el pueblo, durante su búsqueda para superar el mal que plaga la isla. ¡Libera la espada mística de Ditto y juega de manera cooperativa con un amigo para una aventura inolvidable llenada de personajes carismáticos, de botines extraordinarios, y de batallas heroicas!”, se puede leer en la descripción oficial del juego.