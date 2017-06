Bajaron a José Ottavis del Bailando antes del debut

José Ottavis quedó desvinculado de Bailando por un Sueño. La noticia fue dada por José María Listorti en Este es el Show.

El conductor de Este es el Show reveló que el político no fue a ningún ensayo y que no responde las llamadas del Chato Prada y Federico Hoppe.

“Es muy difícil trabajar con alguien que no atiende el teléfono y no va a los ensayos. El Chato Prada y Fede Hoppe se cansaron de esto y tomaron la decisión de desvincular del certamen a José Ottavis, quien todavía no había bailado”, dijo Listorti.

Recordemos que Ottavis iba a bailar con Barby Silenzi.