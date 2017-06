Samsung vs Apple: una es más usada, la otra gana más plata, ¿cuál es cuál?

Por mucho que intenten los chinos sacando miles de teléfonos potentes y económicos, poco pueden hacer frente a los peso pesado de la movilidad actual: Samsung y Apple.



Algunos números sencillos alcanzan para dimensionar el mercado de los teléfonos en el mundo. A lo largo de 2016 se vendieron unos 1.495 MILLONES de smartphones, algo que representó un crecimiento del 5% respecto de las ventas de 2015.



En la actualidad existen al menos 300 fabricantes de equipos en todo el mundo, aunque los reportes indican que menos de 20 son rentables.



Como era de esperar, Apple lidera los ingresos del mercado de los smartphones logrando con el 83,4% de los beneficios globales. En concreto, la compañía de la manzana se hizo con 10,1 mil millones de dólares durante el primer trimestre de 2017, según el último informe elaborado por la firma Strategy Analytics. Este lunes ha presentado sus novedades para los próximos meses encabezas por el iPad Pro 2017, con los que espera seguir engordando sus ganancias.

Por su parte, Samsung Electronics facturó 1.750 MILLONES de dólares en el primer trimestre de 2017, lo cual representa el 13% del total global.

Si bien, haciendo la cuentita simple, Apple ganó 5 veces más dinero que Samsung, esta última compañía tiene mayor penetración de mercado por dos factores importantísimos: mayor presencia global y gama más amplia de productos en cuanto a hardware y precios.

Todo se podría resumir de la siguiente manera: Apple vende menos pero a mayores precios, Samsung vende mucho más pero a menores precios.

El segundo gráfico muestra que Samsung vendió más de 78 MILLONES de unidades en el primer cuart de 2017, lo que representa un 23,3% del mercado mundial. Esto deja claro que supera ampliamente a Apple en cantidad de despachos.

De todos modos, ambas empresas concentran casi el 97% de las ventas globales de teléfonos, algo que deja diminuto margen de 3% para las empresas orientales (Huawei, Oppo, etc.).



Este año se cumple 1 década del lanzamiento del primer iPhone, un smartphone que cambió el curso de la historia de la movilidad. Desde entonces todos los fabricantes han seguido ese modelo, aunque pareciera que la innovación murió con Steve Jobs, de modo tal que el poderío de Apple se verá seriamente amenazado si no logra regresar al camino de lo nuevo de verdad.



Por su parte, Samsung es una compañía que vende de todo, aunque sus productos insignia también parecen tener un estancamiento importante.



Desde por lo menos 2010, todo ha sido mayor procesador, mayor cámara, mayor tamaño y resolución de pantalla, pero nada ha sido algo “groundbreaking”.



Ese 97% de dominio puede ser un número enorme, imposible de vencer ¿verdad? Pues no lo es y un claro ejemplo de cómo puede bajar a un mísero 1,5% es una empresa que tiene nombre y apellido: BlackBerry.