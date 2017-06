El duro mensaje de Dalma Maradona para Verónica Ojeda

Dalma Maradona estalló contra Verónica Ojeda en Twitter luego de que la ex mujer de su papá, Diego Maradona, y madre de su hermano más chicos se levantara de un móvil para no cruzarse telefónicamente con su mamá, Claudia Villafañe.

Ojeda se encontraba brindando un móvil para Pamela a la tarde cuando de pronto Claudia llamó indignada por las declaraciones de la ex de su ex.

“Cuando fui a Dubai con mi hijo a ver a Diego no me dejaron entrar a la casa. La que no me dejó entrar fue Cecilia Ergueta, que en ese momento era amiga y socia de Claudia. Una vez vinieron con unos papeles a mi casa para que Diego firme y da la casualidad que ese era el famoso testamento trucho que ellos hicieron”, contó Verónica.

Rápidamente, Claudia se comunicó telefónicamente para aclarar la situación y Ojeda, para evitar el cruce, se levantó y se fue.

Enterada del tenso momento, Dalma Maradona disparó contra Ojeda: “¡Me cansé de pedirle a @AngeldebritoOk y a otros un mano a mano con VERONICA OJEDA y nunca quiso! ¡Pero hablar de mí parece que le copa! ¡Yo te contesto a vos en la cara o nada Verónica Ojeda! ¡Aprovecha a seguir diciendo mentiras total no te voy a contestar!”.

Me canse de pedirle a @AngeldebritoOk y a otros un mano a mano con VERONICA OJEDA y nunca quiso! Pero hablar de mi parece que le copa! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 5 de junio de 2017

Yo te contesto a vos en la cara o nada Veronica Ojeda! Aprovecha a seguir diciendo mentiras total no te voy a contestar! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 5 de junio de 2017

Luego, Dalma lanzó un mensaje tan duro como directo. “¡Gracias Dios por darme una madre que me tuvo SOLO POR AMOR y que no cartonea móviles de televisión hablando de nadie! ¡GRACIAS DIOS!”.

Gracias Dios por darme una madre que me tuvo SOLO POR AMOR y que no cartonea móviles de televisión hablando de nadie!!!! GRACIAS DIOS! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 5 de junio de 2017

“Y ahora VERONICA OJEDA manda audios diciendo que me va a ver a mi en la justicia cuando tiene un juicio con mi mamá Y JAMÁS SE PRESENTÓ!”, concluyó la mayor de las hijas del “Diez”.