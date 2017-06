Verónica Ojeda salió a cruzar a Dalma Maradona: “Lavate la boca antes de hablar de mi hijo”

Tras el descargo tuitero de Dalma Maradona contra Verónica Ojeda, la ex de Diego Maradona y madre de su hijo Dieguito Fernando, salió a responderle con una nota que le dio a Intrusos: “No te metas con tu hermano porque es un nene de 4 años. Lavate la boca antes de hablar de mi hijo“, lanzó la rubia.

Envuelta en lágrimas, Ojeda se mostró dolida por las palabras de Dalma. A su vez, también recordó los agravios de Rocío Oliva, aunque diferenció las cosas. “Me genera más bronca lo de Dalma que lo que dice Rocío de mi hijo, porque es la hermana. Rocío es algo pasajero en la vida de Diego“, expresó.

“Rocío siempre dijo cosas horribles de mi hijo”, agregó Ojeda, y aseguró que ahora que la futbolista no está en pareja con Maradona, a él lo ve mejor. “Diego es un nene más cuando está junto a su hijo“, reveló.

Pero Verónica volvió a apuntar contra Dalma, que había dicho que ella era fruto del amor. “Entiendo que no me quiera, entiendo que no me acepte, pero una cosa es hablar de mí y otra de Dieguito que es su hermano. Yo tuve una relación con Diego de nueve años y Dieguito fue fruto de ese amor que nos teníamos”.