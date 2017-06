Sánchez Sorondo: “Trump responde a presiones de petroleros que pagaron su campaña”

Hasta este miércoles se desarrolla en Mendoza el Primer Foro EarthCheck en Latinoamérica de Desarrollo Sostenible y el arzobispo argentino, Marcelo Sánchez Sorondo, junto a otros líderes mundiales exponen sobre el Cambio Climático y Desarrollo Turístico Sostenible.

En diálogo con El Sol el arzobispo habló, entre otros temas, sobre la reacción del Papa Francisco ante la salida de Donald Trump del Acuerdo de París considerando que “no es más que una actitud tomada tras la presión de las empresas petroleras que pagaron su campaña política”.

Los Estados podrán denunciar si hay un retiro en el Tratado de París hasta que éste haya cumplido tres años de vigencia. El Tratado apenas entró en 2016, entonces ningún Estado puede salir sino hasta diciembre de 2019. Por otra parte, el artículo 28 señala que una vez que se emite la decisión de salida, deben esperarse 12 meses, así que es posible que Trump ya no esté en el poder.

“De modo que Estados Unidos continuará en el Acuerdo de París por tres o cuatro años más y veremos que pasa con el sucesor de Trump que si es su hija Ivanka, una mujer muy inteligente que defiende a las mujeres, las cosas seguirán muy bien. Sus ideas son muy contrarias a las de su padre”, refirió Sánchez Sorondo.

Sánchez Sorondo recibió a este medio en las instalaciones del Sheraton donde se realizó el foro

- En su reciente encuentro, Francisco le obsequió a Donald Trump la Carta Encíclica pero, evidentemente, el mandatario no la leyó.

- Efectivamente Francisco le otorgó, a modo de regalo, la Carta Encíclica Laudato Sí y Trump prometió leerla. No sé si eso ocurrió, lo que sí sé es que su hija, Ivanka, sí la leyó y está contraria a las ideas del padre. La dirección asumida por el mandatario es pésima porque es ir en contra del bien común. La Encíclica habla claramente de la atmósfera, el clima y expresa que la causa fundamental, según un consenso científico, por la que tenemos el recalentamiento global es por la actividad humana que utiliza material fósil: petróleo y carbón.

Momento en que Francisco otorga al Presidente de Estados Unidos la Carta Encíclica

- ¿Por qué considera usted y, me imagino que lo habrá hablado con el Papa, que Donald Trump tomó esta postura?

- Es muy probable que lo haya hecho por la factura que le pasaron los petroleros que le pagaron la campaña política y no tuvo coraje de oponerse a ellos. Es malo lo que ha pasado, sin embargo, ha sufrido un efecto positivo ya que los países europeos entendieron que no pueden apoyarse en la postura de Estados Unidos. Acá no hubo un efecto dominó como Trump pretendía y eso es lo positivo. Lo bueno es que Europa está tomando la guía moral de los valores del mundo y junto a ellos se están plegando Asia y China y así, Estados Unidos, se está quedando aislado del bien común, de la ética.

Tuit escrito por el Papa en fiel referencia a la decisión de Trump

Mendoza, dueña de una energía extraordinaria

El objetivo central del encuentro es poner a Mendoza en una posición de privilegio sobre estas iniciativas, dar confianza a los inversores para que apuesten en esta tierra y para hacer una provincia más sustentable en todos sus ejes: ambiental, social, económico.

“Mendoza fue elegida como escenario para realizar el encuentro por la historia de la provincia, su potencial, su posición frente a la minería irresponsable, el agua, el cuidado de los árboles, entre muchos aspectos más”, aseguró Sánchez Sorondo.

“Hacer este foro en esta provincia es clave porque no acá no hay carbón o petróleo, más aún, aquí hay una energía extraordinaria que viene de las montañas y ese tipo de energías son las que hay que potenciar”, dijo el arzobispo.

Respecto a la crisis hídrica que atraviesa la provincia, el arzobispo aseguró que no tiene más explicación que la crisis climática.

“En el párrafo 23 del Laudato Sí, el papa Francisco asegura que es la actividad humana que utiliza material fósil la que crea el calentamiento global. Es difícil que Mendoza ingrese a una crisis hídrica superior pero no está exenta", culminó el sacerdote.