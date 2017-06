Pacientes virtuales: riesgos y beneficios de diagnosticar a través de WhatsApp

El fenómeno del uso de las tecnología ha provocado que cada vez más profesionales médicos atiendan consultas dudas por WhatsApp. Si bien es una práctica cada vez común, para los especialistas el problema surge cuando, disponiendo de información limitada, se prescribe un medicamento o no se recomienda la atención inmediata.

Muchos servicios que anteriormente requerían la presencia física ahora se pueden realizar vía telefónica, incluso una consulta médica.

Pediatras, psicólogos y obstetras son los profesionales de la salud que más mensajes reciben por día. Las consultas van acompañadas de una descripción del síntoma, resultado de análisis, radiografías y fotos de sus hijos, hasta de sus secreciones.

Los profesionales aseguran que sus respuestas sirven para calmar la ansiedad de los pacientes, sobre todo, de los padres primerizos.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría filial Mendoza, Ana Houdek, desaconsejó utilizar esta herramienta. "Es un fenómeno que se está dando demasiado, sobre todo en la parte privada. Es algo que comentamos entre los colegas. Por lo general, acuden cuando no hay turnos, preguntan sobre los medicamentos, mandan fotos sobre erupciones... Pero no es lo más aconsejable, tanto niños como adultos tienen que ir a la consulta y no solucionarlo por esta vía", señaló.

"El acto médico implica el contacto con el otro. Que puedas evaluar el todo del paciente desde que llega a tu consultorio, cómo camina, te saluda y se expresa", indicó el médico psiquiatra Manuel Vilapriño quien dijo que intenta utilizar WhatsApp sólo para la confirmación de turnos.

A pesar de que dice que hay que ir educando al paciente para que dimensione la gravedad de sus síntomas, el médico dio cuenta que en un día puede recibir 500 mensajes entre su actividad laboral y grupo de trabajos. "Los pacientes intentan hacer lo mismo que hacían por teléfono, sustituir la consulta", señaló el psiquiatra que confiesa estar con el celular todo el día activo "cuando uno se dedica a esto sabe que es así porque atendemos cuadros difíciles".

Para la ginecóloga y obstetra, Estela Gómez, esta herramienta ha permitido efectivizar la relación con sus pacientes. Todas esas preguntas "simples y recurrentes" de las embarazadas pueden ser salvadas a la brevedad sin la necesidad de tener que sacar un turno.

"Mi experiencia ha sido muy buena. No diagnostico pero sí puedo ir haciendo un seguimiento de los casos. Por ejemplo el 25 de mayo (feriado) le pedí a una paciente que me consultaba sobre una secreción serosa en una cesárea que se sacara una foto de la herida. En otra oportunidad una mujer me envió una imagen de su flujo, que es normal durante el embarazo", ejemplificó. Así pudo constatar que no se trataban de hechos de gravedad.

Las desventajas para el médico

En cuanto al hecho de que muchos doctores se siente acosados por los mensajes, los profesionales consultados coinciden en que antes de dar el teléfono hay que dar pautas claras y fijar límites. La desventaja del sistema es que no hay una normativa ni marco legal. No se registran las historias clínicas ni se pagan las consultas.

Ante esta problemática la Asociación Americana de Medicina publicó una guía sobre el uso ético de las redes sociales en la profesión, advierten sobre la confidencialidad médico paciente, la difusión de las imágenes y los casos clínicos. Además de asesorarlos sobre su perfil público.

Una solución a las guardias colapsadas

Según datos del Ministerio de Salud de Mendoza, en el 2016 se registraron más de 500 mil casos de enfermedades respiratorias en el periodo invernal. La mayoría de estas enfermedades se pueden solucionar con la atención en centros de salud mediante una consulta de baja complejidad. Sin que haga falta concurrir ir a un hospital por un resfrío, otitis, faringitis u otros cuadros agudos, leves o moderados.

El dato no parece menor si se tiene en cuenta también que el Notti atiende a 650 chicos por día y de estos, 63% corresponden a este tipo de padecimientos. Una problemática que se replica en todo el sistema de salud, saturando las guardias.

El subsecretario de Salud, Oscar Sagas, se manifestó prudente: "Como herramienta sirve, pero como una primera instancia de aproximación a descubrir el padecimiento. Siempre y cuando sean patologías banales. Pero no como uso cotidiano".

En ese sentido afirmó que la misma cautela se debe tener a la hora de recomendar un medicamento, "si bien los de venta libre no provocarían ningún riesgo potencial para el paciente" y los que requieren prescripción no son imposible de conseguir sin receta.

"Para un cuadro febril el médico puede aconsejar un antérmico" dijo y destacó que los profesionales deben tener en cuenta que se "consulta desde la ignorancia" y "una sintomatología no basta, tiene que haber un examen físico".