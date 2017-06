Confirmado: U2 actuará en Argentina el 10 de octubre

Luego de seis años, U2 regresa a la Argentina. La banda liderada por Bono se presentará en el Estadio Único de La Plata el próximo 10 de octubre. Una de las grandes sorpresas es que estarán acompañados por Noel Gallagher y su High Flying Birds band.

De esta manera, la banda continúa con su gira The Joshua Tree Tour 2017, que comenzó en mayo en Vancouver y siguió por Estados Unidos y Europa. Además, se presentarán en México (3 y 4 de octubre), Colombia (7), Chile (14) y Brasil (19,21 y 22).

The Joshua Tree es el quinto disco de estudio de U2 y uno de sus trabajos más emblemáticos, que incluye temas como With Or Without You, Where The Streets Have No Name y I Still Haven't Found What I'm Looking For. Además, el material los hizo acreedores de su primer premio Grammy.

Las entradas estarán a la venta a partir del próximo 15 de junio.