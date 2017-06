La UIF analiza la denuncia de Ducler y evaluará llevarla a Justicia

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, aseguró que el organismo evalúa la denuncia presentada por el financista Aldo Ducler dos días antes de morir y no descartó realizar una denuncia ante la Justicia una vez corroborada la información.



En este sentido, el funcionario al frente del organismo que desde el año pasado depende del Ministerio de Hacienda, consignó que una vez "subsanados los defectos originales de la denuncia inicial, que era anónima", la presentación quedó "formalizada", con lo cual se procederá a "una actuación interna para determinar si existen elementos suficientes que ameriten luego formular una denuncia en sede penal".

De esta forma, Federici se refirió a la presentación que, en un escrito firmado con sus iniciales, Aldo Ducler había realizado el martes pasado por mesa de entradas en la UIF, dos días antes de morir en el Hospital Argerich, adonde fue trasladado por una ambulancia privada tras haber sido asistido en el centro porteño por un desvanecimiento.



"Hemos recibido, como ya saben todos, una denuncia de parte del hijo de Ducler, que ha subsanado los defectos originales de la denuncia inicial, que era anónima", aseguró Federici a periodistas en la casa matriz del Banco Nación, adonde participó del anuncio de una reforma realizada por la UIF a la normativa que regula a las entidades financieras y cambiarias junto al titular de esa entidad bancaria, Javier González Fraga, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo.



"Al momento, no hay más información que ese documento que circula públicamente, que narra de manera muy genérica ciertos hechos, con la promesa de aportar eventualmente información adicional", explicó el funcionario.



Según reveló el hijo del fallecido financista vinculado con la familia Kirchner, Juan Manuel Ducler, dos días antes de su muerte su padre se había presentado ante la UIF para ofrecer información vinculada con "los manejos de los fondos de Santa Cruz y la venta de YPF".



"Cuando recibimos una denuncia con los requisitos formales, activamos nuestras investigaciones internas hasta determinar si existen elementos de convicción para una denuncia penal. Para eso, consultamos bases de datos internas y a otros países, con el fin de corroborar información y, luego, hacemos nuestro análisis del caso", dijo Federici en relación a la mecánica con la que trabaja el organismo tras recibir una denuncia.



Sostuvo además que "no es normal" la manera en la que fue presentada la denuncia por parte del ahora fallecido financista Ducler porque "cuando hay una denuncia de semejante magnitud, generalmente se solicita una audiencia", para la cual -indicó- él es "muy receptivo".



"Es poco común que se venga a la mesa de entradas del organismo sin asegurarse si estábamos presentes", sostuvo Federici en relación a la manera en la que realizó la presentación Ducler, quien llegó a la sede de la UIF acompañado por su hijo, ahora denunciante de las amenazas recibidas por su padre y su familia, que investiga la Justicia Federal.



El titular de la UIF sostuvo que, "lamentablemente", ese día él se encontraba "en una reunión del Banco Central" pero aseguró que "el personal en mesa de entradas fue receptivo y le ofreció el email de la privada" para que se pusieran en contacto para solicitar una reunión con él.



"Ese email nunca llegó y en la denuncia no había mayores especificaciones, dado que narraban los hechos con la promesa de aportar mas información", agregó el titular de la UIF.



Además, indicó que tras la muerte de Ducler, su hijo Juan Manuel "se apersonó en la UIF", donde fue recibido y pudieron "subsanar los defectos de forma de la denuncia original".



"Allí le aconsejamos dirigirse a la Justicia para que formalizara su voluntad también de colaborar en el rol de informante colaborador, porque la UIF carece de competencias legales para sentarse a negociar los aspectos vinculados con esa figura", precisó Federici.



En este sentido, indicó que el organismo, no obstante, gestionó "su custodia" -en referencia al hijo del fallecido Ducler- y "lo trasladaron para que pudiera hablar ante la Justicia", algo que, estimó, hizo "ante el juez (Claudio) Bonadio para dejar bien en claro su rol de colaborar como informante".