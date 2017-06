La participante “no famosa” debutó en Bailando por un Sueño

Beatriz Prandi se transformó este lunes en la primera participante no famosa que salió a la pista del Bailando. Después de un casting al que se presentaron más de 7.000 personas, esta mujer rosarina de 56 años fue elegida para formar parte de la competencia.

Prandi tiene tres hijos, es abuela y su marido, Carlos, es un exjugador de fútbol, que pasó por Deportivo Italiano, Lanús, Colombia y El Salvador.

Luego de la presentación de Marcelo Tinelli, Beatriz ingresó al estudio y desfiló. “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me elegiste? Yo sé que me elegiste vos porque así me lo dijeron en el último casting”, sorprendió de entrada al conductor.

“Por carisma y simpatía. Transmitís algo lindo”, le contestó Marcelo.

Beatriz interpretó con Yuslandi Ortega “It’s raining men”, de Geri Halliwell.

Después de la coreo, Beatriz no escondió su emoción y escuchó las devoluciones del jurado. Ángel de Brito (6) le dio la bienvenida: “Me encanta que estés disfrutando de este sueño y digas lo que pensás. Te vi muy alegre y muy simpática, aunque a la coreo le faltó un poco de impacto”.

A Pampita (9) le gustó mucho la actitud: “Transmitiste mucha felicidad. Les faltó jugar con los tiempos musicales, pero hay que valorar lo que hicieron”.

Moria (voto secreto) le pasó algunos tips y le dio su apoyo: “Estás elegida entre siete mil personas. Tu carisma golpeó muchísimo”.

En cambio, Polino (3) no tuvo piedad: “Me gustó más el final que el principio. Bailaste bastante horrible, pero sos simpática y caradura”. Total: 18 puntos.







Fotos: Ideas del Sur-Jorge Luengo