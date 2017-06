Sofía Gala: “Me deprime que me llamen para ser panelista”

Sofía Gala habló sobre su carrera, de la posibilidad de regresar a la televisión y de su negativa a participar en Bailando por un Sueño.

“En general me llaman más para cine y teatro que para tele. Para tele me llaman para ser panelista, y a mí me deprime porque no quiero ser panelista”, dijo en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Yo entiendo que me llamen porque soy picante o las cosas que puedo llegar a decir, pero no me interesa opinar sobre los demás ni ese tipo de trabajo”, indicó.

Entrevistada por Moskita Muerta y Nilda Sarli, Sofía descartó también la posibilidad de participar en Bailando por un sueño: “Amo a toda esa gente, y cada vez que me llaman es un bajón decirle que no a un laburo en que pagan bien. Yo preferiría que directamente no me llamen, porque odio decirles que no”.

Y continuó: “Nunca voy a decir nunca porque por ahí el día de mañana me están comiendo las pulgas y es lo único que puedo hacer, pero no me siento preparada para ese tipo de exposición; me enfermaría la cabeza”, explicó, y luego bromeó: “Ellos creen que es algo placentero ir a un programa en donde mi mamá me juzgue”.

De esta manera, comentó: “En el momento en que tenga que volver a la televisión, donde no hago una tira desde 2007, me gustaría volver con un proyecto arriesgado y que tenga que ver con un tono parecido a lo que yo puedo dar, así nos sirve a todos”. Y agregó: “No es que no acepte cosas costumbritas: ¡es que no me llaman!”.

“No daré el perfil televisivo”, finalizó.