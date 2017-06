Brenda Asnicar y un impactante video por "Ni una menos"

La ex "Patito feo" y "Cumbia Ninja", escribió, dirigió y actuó en un video sobre esta problemática que afecta a todos los seres humanos. El video se llama "Una más en medio del billón" y realizó en Colombia con ayuda de sus amigos y de la fotógrafa Paula Ortíz.

Brenda lo compartió a través de su canal de YouTube y en diálogo con PrimiciasYa.com, explicó: "Veo todo más que nada en sound out (apagado) al mundo y la sociedad en torno a cómo se trata a la mujer y el lugar que tiene hoy por hoy en el 2017 también. Realmente es para concientizar y más allá que el video es fuerte dentro del concepto que decidí no mostrar violencia, sino mostrar algo directamente para que la gente se pueda imaginar qué pasó. Ya es muy violento todo lo que pasa diario y todas las cosas que pasan"

Y destacó: "Me dieron ganas de hacer un video para que las mujeres no sigamos permitiendo que pase esto y que mujeres machistas críen hombres machistas. Si bien el machismo tiene que ver obviamente con el hombre, también es la mujer. El rol que tiene la mujer en el mundo no es el de pelear, como género tenemos una desventaja física a la hora de pelear, por eso el hombre termina ganando. La mujer en este mundo está para dar vida y gestar amor, y no es normal la violencia, los insultos o los gritos. No es algo que deba naturalizarse. Este video es un mensaje para todo el mundo".

Por último, Brenda remarcó: "Es fundamental marcar una postura con respecto a lo que creo y lo que está pasando hoy con las mujeres no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Es para que tomemos conciencia para que todos estemos unidos".