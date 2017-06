Valeria Aquino apuntó contra el Polaco y Silvina Luna

En su debut en la pista del Bailando, el Polaco celebró haber sido sobreseído en la causa por violencia de género que le inició Valeria Aquino. Sin embargo la madre de su hija Alma contó otra versión.

Aquino anunció que el cantante no paga la cuota alimentaria de la niña. “Hace seis meses que no paga la cuota alimentaría de su hija. Yo trabajo para que a mi hija no le falte nada. Este es un show y está vendiendo lo que le sirve. Almita tuvo internada tres días y nunca la vino a ver“.

A su vez, la mujer contó que con su abogado apelaron en la causa por violencia de género, y aseguró que el cantante deberá ir a indagatoria. Pero más allá de las cuestiones judiciales, Valeria también aprovechó la ocasión para apuntar contra Silvina Luna, actual pareja del artista.

“Me molesta que la gente quiera hacerse la madre de mi hija, madre hay una sola y soy yo. Imaginate que hubo mil novias y Alma nombra siempre a Barby Silenzi“, sentenció.