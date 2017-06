Los Pumitas cayeron ante Francia en el último minuto

Los Pumitas cayeron este domingo frente a Francia, por la segunda fecha del Mundial Juvenil M20. Si bien estuvieron al frente en el marcador durante la mayor parte del partido, en el último minuto del encuentro el equipo galo metió un maul y llegó al try que les dió el triunfo por 26 a 25.

El primer tiempo fue muy cerrado y sólo Francia había sumado 3 puntos por medio del penal, pero una jugada genial de Juan Daireaux rompió con la monotonía y le permitió a Los Pumitas irse al descanso con el marcador 7 a 3 a su favor.

En inicio del segundo tiempo mostraría otra vez a Daireaux, quebrando la defensa de Francia para lograr la mayor diferencia en el partido, 14 a 3. Luego Francia llegaría dos veces al in goal por su costado izquierdo y Argentina retomaría el control con un try de Oviedo. Patadas por un lado y por el otro -exquisito drop de Albornoz-dejaban el duelo en 25 a 21 para Argentina a falta de cinco minutos.

Francia empujó con sus gordos y llegó al try en el último minuto para sentenciar la victoria de los europeos por 26 a 25. De esta forma, Argentina se quedó sin un triunfo que lo hubiera acercado a semifinales. Si bien el equipo argentino lidera las posiciones del Grupo C con seis puntos al igual que Francia, el próximo jueves, ante Sudáfrica, definirá la posibilidad de meterse ( o no) entre los mejores de la categoría.

Argentina (25): 1-Santiago Pulella, 2-Jose Luis González, 3-Alejandro Luna, 4-Franco Molina, 5- Marcos Kremer, 6-Bautista Stávile, 7-Agustín Medrano, 8-Santiago Ruiz, 9-Matías Sauze, 10- Juan Daireaux, 11-Luciano González, 12-Teo Castiglioni, 13-Félix Luna, 14-Tomás Malanos (c), 15-Santiago Carreras,

Cambios: ST: 13' Juan Castro por Carreras y Rodrigo Martínez por Pulella, 23' Lucas Paulos por Ruiz y Tomás Albornoz por Daireaux, 25' Leonel Oviedo por José Luis González y Nicolás Walker por Franco Molina, 29' Gonzalo García por Sauze,