Gisela Ramírez Méndez: “No tuve sexo con Maradona”

Se convirtió en noticia luego de que se conocieran los audios hot que le mandó Diego Maradona. Y aunque dijo sentirse muy avergonzada por la filtración, Gisela Ramírez Méndez salió a contar su verdad.

Invitada a Ponele la Firma, el programa de Marcelo Polino en la pantalla de América, la bailarina correntina dijo: “No tuve ninguna relación sexual con Diego Maradona“.

“Yo estaba de novia en ese momento. Nuestra intención era ser amigos. Nunca me faltó el respeto“, contó la morocha, y agregó: “Me invitó a Dubai mil veces, pero a mi no me interesaba ir”.