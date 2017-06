La nueva expansión de Neverwinter llegará en julio

ARC Games anunció la próxima expansión para Neverwinter, MMORPG free-to-play desarrollado por Cryptic Studios basado en las reglas de Dungeons & Dragons que está disponible en PS4, Xbox One y PC, la cual traerá contenido inspirado en la prehistoria y te pondrá, frente a frente, contra dinosaurios y nuevos monstruos.

La nueva expansión de Neverwinter se llama Tomb of Annihilation y llegará el 25 de julio a la versión de PC ―en consolas debutará después― internando a los jugadores en la jungla de Chult, donde tendrán que explorar el lugar que ha sido afectado por una maldición. Junto con la nueva campaña llegará un nuevo punto de reunión, Port Nyanzaru y un nuevo calabozo, Tomb of the Nine Gods, que presentará nuevos acertijos y estará lleno de trampas y desastres.