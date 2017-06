Desgarrador relato de una argentina que sobrevivió al ataque terrorista

Ana Banfi tiene 31 años y es rosarina. Hace ocho años vive en Europa y uno que se mudó a Londres. El sábado a la noche estaba en el Borough Market, cuando en la puerta del local de comidas donde trabaja, se desató el ataque terrorista que dejó al menos siete personas muertas y decenas de heridos.

"Porteña" es el único puesto de comida argentina del Borough Market. Ana trabaja ahí desde hace 10 meses y el sábado a las 10 de la noche se encontraba en el fondo del local, preparándose para el cierre, cuando el grito desesperado de Freddy Miranda, uno de sus compañeros, la desconcertó: "Cerrá la persiana que hay un loco con un cuchillo", escuchó ella.

Según publica Infobae, el grito estaba dirigido a Patricio Trujillo, el encargado, que se quedó paralizado, pero que unos segundos más tarde reaccionaba y activaba el mecanismo de la persiana que comenzaba cerrarse. Desde el interior, los cuatro empleados de "Porteña" y un cliente que estaba en el lugar, pudieron ver cómo afuera los tres terroristas acuchillaban a todos a los que lograban darles alcance.

"Mi compañero Freddy nos dijo 'todos al piso, todos al piso, cúbranse la cabeza'. Su reacción nos hizo reaccionar", le contó Ana a Infobae, que en ese momento obedeció y se tiró al suelo, quedando a unos metros de su otra compañera, Iva Ludikova.

"Iva y yo no dejábamos de temblar, ella lloraba todo el tiempo porque tenía a su hermana trabajando en otro bar a la vuelta y no podía comunicarse, no podía saber cómo estaba", dejó saber la rosarina, que escuchó cómo los clientes de un bar vecino se enfrentaban a los terroristas "tirándoles cuchillos, vasos y sillas", contó en diálogo con el medio porteño.

Al poco tiempo oyó llegar a toda velocidad un auto de la policía que "arrasó con todo" lo que había en la parte de afuera de "Porteña", mesas, sillas y sombrillas, para que inmediatamente después se desatara una balacera entre las autoridades y los terroristas.

Una bala perdida entró dentro del local donde afortunadamente todos continuaban en el suelo, por lo que el proyectil pasó varios centímetros por encima de ellos. "Cuando empecé a escuchar las balas agarré el celular y empecé a contar en el grupo que tengo con mi 'Familia' de Rosario todo lo que iba pasando", recordó.

"Cuando no lo vivís tan de cerca, cuando a lo mejor le pasa a otro, te parece como que no va a pasar", admitió, y diferenció, al concluir que esa sensación de la que vive por estas horas, a menos de un día del ataque, es una mezcla de "amargura" y de "dolor".