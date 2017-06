Uno de los terroristas de Londres intentó reclutar niños para el Estado Islámico

Uno de los tres agresores del atentado del sábado en Londres intentó reclutar niños para el grupo terrorista Estado Islámico (EI) y las fuerzas del orden recibieron denuncias por sus ideas radicales, revela el diario "The Times".

El pasado sábado por la noche, tres hombres que viajaban en una furgoneta blanca arrollaron a peatones en el puente de Londres antes de bajarse del vehículo para atacar con cuchillos a varias personas en el cercano mercado gastronómico de Borough.

En el ataque, los tres mataron a siete personas antes de ser abatidos a tiros por agentes armados.

Según el rotativo británico, uno de los agresores es un joven de unos veinte años nacido en Pakistán y criado en el Reino Unido, y al parecer las fuerzas del orden recibieron denuncias de que había sido víctima de una radicalización.

"The Times" señala que no divulga la identidad del joven a petición de la Policía, que conoce los nombres de los tres pero no puede hacerlos públicos por razones operativas.

Según la información del diario, una persona denunció al joven a la Policía tras enterarse de que tenía acceso por internet a sermones de un clérigo estadounidense, mientras que una mujer del este de Londres comunicó a los agentes el año pasado de sus temores de que estaba tratando de reclutar a escolares del barrio.

Además, un adolescente que iba al mismo gimnasio que el terrorista contó que éste le propuso unirse al EI.

La comisaria de la Policía Metropolitana de Londres (Met), Cressida Dick, informó que las fuerzas del orden han frustrado 18 complots terroristas desde 2013 en el Reino Unido y han detenido un promedio de una persona por día.

Además, Dick resaltó a los medios locales que las personas implicadas en estos atentados parecen ser "muy volátiles" pues se trata de individuos "que están dispuestos a utilizar métodos de poca tecnología" para atentar, en referencia al uso de cuchillos.

"Esto supone un gran desafío" para las fuerzas del orden, insistió la comisaria.

Según la Policía, como parte de la investigación sobre el ataque de Londres, un total de 13 personas fueron detenidas ayer en Barking, pero una de ellas, un hombre de 55 años cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido puesto en libertad sin cargos.