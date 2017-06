Video: Jennifer Lopez al ritmo de "Despacito" con su toque hot

Jennifer Lopez le sumó toda su sensualidad al furor de "Despacito" en una fiesta privada durante este fin de semana. Allí, fue filmada por sus amigos.

La cantante se movió al ritmo de la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee y no pasó desapercibida, después de su último show en Las Vegas, durante una fiesta con todo su equipo, en el que comieron, bebieron y bailaron.

Como si fuera poco, también se la vio bailando "Thats what I like" de Bruno Mars y jugando al karaoke con sus compañeros, ¡Tremenda fiesta!

Así celebró @jlo anoche el cumpleaños de sus bailarines en #LasVegas í ½í±í ½í²ƒí ¼í¿»í ½í±Œ #jlovegas #tremendarumba Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 10:24 PDT