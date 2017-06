Video: futbolista argentino filmado con su amante en telo peruano

Diego Mayora, un jugador de Deportivo Municipal de la primera división del fútbol peruano, es protagonista de un escándalo extradeportivo en ese país. Su mujer, Sabi Ramos, lo filmó mientras estaba en el hotel de alojamiento con su amante.



En las imágenes del video se puede ver que la esposa engañada entra corriendo al estacionamiento del lugar y agarra in fraganti al jugador que se estaba despidiendo de su amante. Al ver la situación, la mujer lo empieza a insultar, mientras que el futbolista intenta calmarla.



El video es una bomba que tiene en vilo a todos los programas de chimentos de Perú, que indagaron más sobre el tema y que descubrieron que la amante sería la hija de un directivo del club en donde juega Mayora.



El jugador de Colón de Santa Fe, que está a préstamo en Deportivo Municipal no jugará las próximas fechas, ya que el cuerpo técnico del equipo peruano decidió no concentrarlo con el plantel hasta que se solucione el hecho.