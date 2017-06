Muy pocas cantantes pueden cautivar al público como lo hace Graciela Armendáriz, la soprano que lleva la voz de Mendoza al mundo y retorna a la provincia para presentar La Traviata de Giuseppe Verdi. Busca que esta ópera sea la primera de una serie de galas líricas y que la gente retorne al teatro.

Promete que será una puesta en escena que rompe con la estética clásica de la obra de 1853, inspirada en Las damas de las camelias de Alejandro Dumas. Se presentará los días 15, 16, 18 y 20 de junio en el Teatro Independencia.

Bajo la dirección en escena de Willy Landi, estará acompañada por la Orquesta Filarmónica de Mendoza conducido por Gustavo Fontana y por el Coro y el Ballet de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Participarán cantantes solistas que se destacan también en Europa como Ricardo Mirabelli que vive en Italia, el barítono Pablo Rossi Rodino que es rosarino y reside en España.

- ¿El camino de un cantante de ópera es el exterior?

- En muchos aspectos sí. Si bien nuestro país ha mejorado mucho en el campo de la lírica, todavía no hay tantas escuelas ni tradición. Entonces, hay pocas posibilidades si te querés explayar como profesional. De aquí salís muy bien formado porque las universidades y las escuelas son muy buenas. Los argentinos se destacan en ese sentido. Pero es una carrera que te pide todo el tiempo perfeccionarte.

Los tres solistas estamos en la dinámica de querer retornar y que se vuelva a gestar esas ganas de tener dos óperas por año. Estoy segura de que el público lo va a consumir. Si se lo ofrecés, seguro lo va a ir a ver, porque la ópera es un género que no pasa de moda, es antiguo pero es actual.

- Esta puesta de La Traviata no va a ser tradicional ¿qué características va a presentar la obra?

- No vamos a revelar mucho, pero los trajes y los ámbitos dónde se va a desarrollar la historia va a ser más contemporánea. Además, para esta producción he hecho hincapié a Cultura para que podamos tener el traductor simultáneo, para que la gente pueda ir siguiendo en castellano lo que sucede en la historia. Eso va a acercar más a la gente porque no va generar un obstáculo el idioma.

- La música tiene una particularidad y es que por más que esté en italiano o inglés si el intérprete tiene fuerza, la gente llega a comprender igual lo que está sucediendo en la historia.

- Totalmente. Es el desafío de los cantantes y más en una ópera que es una obra de teatro cantada. Sea el idioma que sea tu objetivo es llegar al público, conmoverlo. Ese es el mayor reconocimiento, que la gente entienda lo que estás haciendo. De nada sirve pararse ahí, cantar muy bien, si no transmitimos el personaje. Por ejemplo, mi rol protagónico de Violetta en La Traviata es muy intenso.

Graciela Armendáriz (Crédito: Javier del Real)

- ¿Hace cuánto te fuiste a España y cómo es tu vida allá?

- Me fui hace 15 años, comencé a hacer el camino sola. Fue bastante duro. A los 5 meses fue mi familia. Es complicado porque es una carrera cara y tenés que estar invirtiendo muchísimo en preparación constante. Actualmente vivo en Madrid, y en función de las producciones y conciertos que tengo me voy desplazando. He tenido la suerte que en los últimos 10 meses no he parado.

- ¿Cuál es la plaza más fuerte del mundo en lo que a ópera se refiere?

- Alemania tiene en cada ciudad un teatro. Prácticamente en todo el país hay 70 espacios. Hay muchas posibilidades, también, como consecuencia hay más aspirantes. También Francia y los EEUU también, pero ese país tiene otros sistema.

- Sin ánimos de generar una crítica, pero sí un análisis ¿por qué en Argentina la ópera no se puede insertar? ¿Cuál es la pata floja del sistema?

- Básicamente porque no hay una gran tradición. Mendoza tiene una gran tradición de coros, de hecho muchos de los músicos hemos salido de ese ámbito. A eso se le suma las crisis que ha vivido el país y que las autoridades de los gobiernos no han puesto atención en la parte cultural. Pero en este ultimo tiempo, las cosas han revertido mucho, la OFM ha crecido, el director, Gustavo Fontana está haciendo una labor muy buena ha logrado sacar a la orquesta a tocar en Buenos Aires, después de 30 años. Además, si no les das la oferta, la gente lo pasa por alto. Por eso elegimos La Traviata porque ¿quién no ha escuchado alguna de sus arias famosas?

- ¿Cuál es el mayor desafío vocal que se te ha presentado a lo largo de tu carrera?

- En cuanto a una cuestión técnica de lo que pueda cantar... podría decir que hay un rol en una ópera de Strauss, el personaje se llama Zerbinetta y el aria que canta dura 13 minutos y es enorme. Es como pirotecnia vocal. Quise grabarlo y estuve trabajando 8 meses el área. También La reina de la noche de la flauta mágica de Mozart pueda ser bastante complejo.

- ¿Cómo se relaciona el cuerpo con la voz? Hubo una época en que ciertos personajes de la ópera tenían exceso de peso como Pavarotti o Montserrat Caballé y se relacionaba su potencial vocal con su físico.

- En cierto aspectos sí. No es absoluto pero, por ejemplo, los cantantes de la música de Wagner son gente que tienen que desarrollar una capacidad de resistencia porque las óperas duran 5 horas. En general, ese tipo de cantante es gente fornida. Tenemos que estar en forma, hacer ejercicio y estar saludable porque la voz está dentro del cuerpo.

Pero también es cierto que la época en que vivimos es completamente distinta de hace 40 a 50 años atrás. Lo decía Caballé hace unos años, ella sabe que si naciera en esta época debería trabajar mucho más porque ahora mismo tenemos la imagen y las redes sociales que nos exigen buena presencia, dar el aspecto físico del personaje.. Violetta es una chica que tiene que ser muy bella y vistosa, pero también no podría ser actualmente gordita porque se muere de tisis, tiene que dar una apariencia de fragilidad.

Graciela Armendáriz (Crédito: Javier del Real)

- Estás en un proyecto que realiza canciones de Queen ¿La música moderna se puede fusionar con la ópera?¿O hay que hacer Wagner, Verdi y en los clásicos nos quedamos?

- La ópera ha evolucionado. Actualmente puedes ver en la programación de un teatro a La Traviata y a compositores del siglo XX con sus disonancias, temáticas actuales y puestas en escena que rompen lo tradicional. Ha cambiado, por suerte. También puedes ver una obra del 1700 ambientada en el Siglo XXI.

Ya vamos por el quinto año, de Symphonic Rhapsody of Queen es un homenaje a Freddie Mercury. Es una fusión de orquesta sinfónica y banda de rock. Me convocaron cantar algunas canciones que hizo para Monserrat. Al principios lo tomé con muchos prejuicios de soprano lírica pero me ha abierto las puertas a otro público.

- ¿Cuáles son tus referentes femeninas?

- Una cantante que es un poco la vocalidad que yo persigo es Diana Damrau. Hay muy buenas cantantes ahora, como Anna Netrebko que ha hecho una gran carrera y su voz ha evolucionado y ha abordado roles más dramático. Son gente talentosa y muy profesional.

Esperando la presentación de La Traviata, Graciela comparte su estadía en Mendoza con su hija Micaela, quien desde hace unos años está radicada en la provincia. "Fue una decisión dura, pero le ha dado libertad y crecimiento. Me siento orgullosa", afirma la cantante que retornará a Europa tras las cuatro funciones que ofrecerá en el Teatro Independencia.