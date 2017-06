¡Tremendo susto! Internaron de urgencia a Flor Peña

Florencia Peña se llevó tremendo susto este fin de semana cuando por dolores abdominales debió ser asistida de urgencia en la clínica de Los Arcos, Buenos Aires.

La actriz transita su quinto mes de embarazo, por lo que ante el malestar repentino se dirigió al nosomio y suspendió las funciones de "Los vecinos de arriba".

A través de su cuenta de Twitter pidió disculpas al público de cla obra teatral: "Lamento mucho no poder hacer las funciones de este finde de Los Vecinos De Arriba. Mi salud no me lo permite. El miércoles volvemos. Gracias!!".

Durante su cumpleaños, Marley había subido una imagen en donde se la veía en la camilla del hospital participando de los festejos a través de una videollamada.

‪Acá Flor tuvo un pequeño contratiempo pero está presente desde el celu!‬ ‪Te quiero @Flor_de_P ‬#cumple Una publicación compartida de Marley (@marley_ok) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 7:39 PDT

Tras las insistentes consultas de los periodistas y seguidores, Peña aclaró que su situación y la de Felipe, bebé que espera con su pareja, Ramiro Ponce. "Mi bebé está perfecto, me dejan en observación hasta que esté mejor", aseguró la actriz.