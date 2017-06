Video: el baile de Antonella Roccuzzo y su hermosa amiga es furor en Instagram

La mejor amiga Antonella Roccuzzo cumplió años y la futura esposa de Lionel Messi le envió un divertido saludo para demostrarle que, pese a la distancia, no la olvida.

La destinataria del saludo es la libanesa Daniella Seemann, mujer de Cesc Fàbregas, quien hoy vive en Inglaterra.

Seemann cumplió 42 años y Antonella la recordó con un video en Instragram.

"Happy Birthday Danii @daniellasemaan Love you so much!!!!! #yanosvemoss", fue el mensaje de la rosarina para acompañar el video que ya es furor en las redes sociales.

Happy Birthday Danii @daniellasemaan Love you so much!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️. #yanosvemoss