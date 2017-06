Chicas runners al gym

En el gimnasio puede estar la clave, entrenar la fuerza resulta fundamental para cualquier corredor, mucho más para las mujeres, que estadísticamente tienen menor porcentaje de masa muscular y niveles menores de fuerza que los hombres. La buena noticia es que los resultados positivos del entrenamiento de fuerza no se hacen esperar. ¿Por qué no probás empezando el gimnasio?

Mejorá tus marcas: la velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. Depende en gran medida de la fuerza y por lo tanto tiene una relación directa con tu sistema muscular. Ganar fuerza es una de las maneras más sencillas, y más frecuentemente olvidadas, de mejorar como corredora. Un trabajo muscular bien dirigido puede mejorar también tu resistencia a los esfuerzos musculares prolongados.

Miedo a ponerte grande: este miedo es muy frecuente entre algunas deportistas, pero carece totalmente de fundamento: en las mujeres, las hormonas y la composición corporal hacen muy difícil que se produzca un desarrollo muscular excesivo. Para que una mujer desarrolle su musculatura de un modo notable son necesarios años de entrenamiento, esfuerzo y estilo de vida especialmente dirigidos a ese objetivo.

No te va a pesar: sí que es posible que al empezar tu entrenamiento de fuerza pierdas algunas sensaciones al correr. Incluso que ganes un poco de peso, pero no será de grasa, sencillamente tus músculos al activarse se llenan de agua y energía. Están mejor preparados para la acción. Todo esto es normal. Una vez que empecés a asimilar el trabajo, volverán las buenas sensaciones y te encontrarás más rápida e incluso más resistente. No olvidés que muchas veces fallamos en las distancias largas precisamente por falta de resistencia muscular.

Compensación: con el entrenamiento de fuerza evitarás lesiones derivadas de la posición de carrera, que tonifica algunas zonas y deja sin tono a otras. Es una especie de tarea de compensación que no debés dejar de hacer si querés mejorar como corredora.

Ya sabés, anotate en el gym y mejorarás tu condición física.