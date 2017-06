Mirtha Legrand celebró sus 49 años al aire

El 3 de junio de 1968, Mirtha Legrand arrancó como conductora con Almorzando con las estrellas. La Chiqui celebró sus 49 años al aire desde su programa La Noche de Mirtha.

“Hoy es un día muy especial. Se cumplen 49 años de mi debut en televisión con Almorzando con Mirtha Legrand. ¡Toda una vida! Me parece mentira, yo pensé que iba a estar una semana, se llamaba Almorzando con las estrellas. Parece que lo ha hecho otra persona, que no he sido yo, pero ha sido inolvidable. Gracias al público y a los canales donde he trabajado, canal 9, a Alejandro Romay, que me pareció muy loca la idea cuando me lo propuso. No es común estar 49 años al aire, una persona sola, yo no tengo panel, no tengo gente pero tengo a mis invitados” dijo Mirtha al comienzo de su programa.

“Hubo prohibiciones, me han sacado del aire, me han vuelto a reponer, he pasado por todos los gobiernos, pero aquí estoy, entera, firme. En este canal me siento feliz y con libertad para hacer todo, invitar a quien queremos, sin trabas, trabajamos contentos y felices, con Nacho Viale… mi nieto que me ayuda tanto”, expresó.

Luego, recordó su primer programa: “Era un día como el de hoy, seminublado, hacía frío, y yo hice el programa, estaba Daniel Tinayre, Duilio Marzio, Beatriz Guido, Alberto Migre. Servían pollo me acuerdo, y me sirvieron pata, y me acuerdo que Daniel les dijo: ‘sirvanle pechuga porque a ella le gusta la pechuga’ y ahí me relajé, estaba como en casa. Pero la verdad es que terminé y pensé que era mi debut y despedida” dijo, y agregó: “Todo lo que soy se lo debo al público de mi país. Pero también quiero que sepan que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida”.

“Todos los años digo: ‘bueno, ya me retiro, este es el último año’ pero ella sigue… Fueron 49 años inolvidables, pasé por todos los gobiernos pero aquí estoy, entera, firme” concluyó.