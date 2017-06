CPBM ganó por primera vez en el Top 8

En su cancha de Chacras de Coria, CPBM logró siu primera victoria en el Toneo al vencer a Paumayén por 30 a 24.

Seguramente no haya sido el mejor partido de estos equipos que se conocen bastante, sin embargo el encuentro quedará marcado en toda la parcialidad de CPBM, como el primer triunfo oficial en un torneo de primera división, además, fue una victoria lograda el mismo día que estrenaba su cancha principal.



En un partido que tuvo sus últimos 15 minutos un frenético ida y vuelta permanente, y tal como comentamos anteriormente, Peumayén no tubo su mejor partido, ya que cometió demasiados errores que pago caro ante un rival con hambre, que dejó todo en los 80 minutos de juego.



El encuentro comenzó mostrando un juego bastante trabado, pocas ideas y muchas imprecisiones tornaron gran parte del primer tiempo en un partido aburrido y jugado en la mitad de la cancha, además se abusó del juego con el pie al fondo sin obtener demasiados réditos para ninguno de los dos equipos.



Un penal de Nabi Moyano y un try convertido por Francisco García Salazar fueron los únicos puntos en 35 minutos de juego, pero antes del final de los primeros cuarenta, Moyano sumó con otro penal y el “Chesco” también lo hizo por la misma vía, para dejar el marcador en 13 a 9 en favor del dueño de casa.

En el complemento las cosas no cambiaron mucho, hubo intercambio de penales y promediando esta parte, Peumayén mostró lo mejor de su repertorio con dos tries seguidos, primero Guillermo Álvarez y luego Franco Scudeletti a pura potencia.



CPBM contestó del mismo modo con 10 minutos de gloria, abrió la cancha y jugó con sus backs. Primero Santiago Gotelli cortando por el centro llegó a su conquista y más tarde Branco Gutiérrez por la punta marcó la suya.



Ganaba el conjunto de Chacras con premio a la constancia y a una defensa efectiva en los momentos críticos, que le permitieron mantener resultado. El Blanquinegro, en lo último del encuentro, tuvo la chance de sumar con el pie de Moyano y obtuvo el bonus, pero no hubo tiempo para más.



Llegó el final y el festejo de CPBM se hizo sentir en Álzaga y Liniers. La próxima semana CPBM visitará a Marista y Peumayén recibirá a Teqüe.

En otros resultados, Banco superó a Mendoza por la mínima diferencia, 27 a 26 y Los Tordos le ganó a Teqüe por 40 a 23.