Liceo lo ganó en la última ante Marista

En un partido jugado en la Carrodilla por la quinta fecha del Top 8 Cuyano, Liceo, en el último minuto, se quedó con este clásico de barrio tras vencer a Marista por 31 a 28.

Desde el arranque se vio un partido muy abierto que mostró a dos equipos jugando bien de manos pero con algunos problemas en la defensa, cada ataque trajo consecuencias en el tanteador, primero por medio de penales para poner 6 a 3 arriba al dueño de casa.



Sin embargo, Marista supo manejar el partido ganando desde el scrum y sacó diferencias en el marcador con dos tries, primero fue Marcos Cardoso y tres minutos más tarde Nicolás Garro, ambos convertidos por Maxi Filizzola.



Faltando 10 minutos para que termine el primer tiempo, una gran jugada de Santiago Zabaleta que cruzó una patada de una punta a la otra para que Juan Pablo Micheli la baje y ponga el partido más parejo con su conquista, antes del final Filizzola estiró con un penal para dejar el parcial 20 a 11 en favor de "Los Curas".

La segunda mitad fue el dueño de casa quien tomó la iniciativa, marcó rápido un try de la mano de Tomás Videla y puso el juego en campo rival, pero el equipo visitante volvió a tomar la iniciativa con un try y un penal de Filizzola.



No obstante a esto, el local no bajó los brazos y por medio de dos penales de Videla dejó el partido abierto para cualquiera de los dos equipos.

En la última jugada del partido el equipo de la calle Boedo, que atacó en varias oportunidades sin romper la defensa rival, tras una patada que parecía indefensa pero fue perdida en las alturas por un jugador de Marista, dejó el try servido para Simón Palero, el wing ingresado desde el banco, la peleara hasta el final y consiguiera su premio. Con la conversión de Videla para poner el marcador en 31 a 28 en favor de "Los Clavos", que siguen liderando el torneo, se cerró el partido. .

La semana que viene Liceo se medirá con Mendoza y Marista recibirá a CPBM.