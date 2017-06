Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, lanzó un mensaje a todos aquellos que le critican y aseguró, después de marcar dos goles y ser elegido el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones, que todos sus detractores van a tener que meter "la guitarra en el saco".



El jugador portugués se mostró muy feliz después de ganar un nuevo título continental al frente del Real Madrid. Después, en los micrófonos de Bein Sport, habló para sus críticos: "Yo doy la respuesta en el campo, la gente que me critica va a meter la guitarra en el saco porque ganamos y somos los mejores", dijo.



Cristiano habló sobre cuáles serán sus próximos objetivos y dijo que será de nuevo ganar otra Liga de Campeones: "Eso es lo siguiente. No es fácil, pero todo es posible", comentó.



"Un récord más (ganar por primera vez dos Ligas de Campeones consecutivas), un récord que estos jugadores merecían y estamos muy contentos. Y yo también, marqué dos goles y muy feliz por el mejor marcador en una final en la etapa de Liga de Campeones", comentó.



Antes, en los micrófonos de Antena 3 se mostró satisfecho por la temporada que completó el Real Madrid, que calificó como "impresionante" y aseguró estar "muy feliz".



"He hecho un final de temporada espectacular, me preparé para esto. Fue una buena opción de mi parte de mi entrenador descansar y estoy muy contento", señaló.



Por último, habló sobre las palabras de Zidane en el descanso, cuando el Real Madrid iba empate a un gol en el marcador: "Siempre una charla positiva. Sabe que somos un equipo muy bueno y por eso demostramos en el segundo tiempo que somos muy buenos", culminó.