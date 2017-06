El Notti busca frascos vacíos de café para salvar vidas

El Centro de Recolección de Leche Humana del Hospital Notti necesita frascos de vidrio para realizar el fraccionamiento de leche materna. Los recipientes vacíos de café con tapa plástica, que utiliza una reconocida marca, resultan aptos para la refrigeración y conservación del alimento vital para los recién nacidos.

Se pide exclusivamente del tipo que figura en la foto, en tamaño pequeño y mediano. Los interesados en ayudar pueden llevar los envases al Hospital Humberto Notti.

¿Por qué el Notti recolecta leche humana?

Su misión es asegurar la alimentación con leche humana para todos los niños nacidos e ingresados a nuestro Hospital.

Además de asegurar la alimentación con leche de la propia mamá para todos los niños nacidos o ingresados en instituciones asistenciales y contribuir con el abastecimiento de leche donada sin pasteurizar a los Bancos de Leche Humana (BLH) de Referencia.

Como ocurre con la sangre de un banco de sangre, en la Red Global de Bancos de Leche

Humana, la leche no se comercializa: no se compra ni se vende.

¿Cuáles mamás podrían donar su leche solidariamente?

Tener un estilo de vida compatible con amamantar: no fumar, no beber alcohol, no tomar medicamentos que no estén indicados por el médico y no consumir drogas de abuso (como por ejemplo cocaína) Deben autorizar la donación a través del consentimiento informado y poseer análisis de sangre y orina previos y normales



A) Las madres de los prematuros internados en el Servicio de Neonatología (abastecen a sus hijos y tienen algún excedente)



B) Las madres de niños de término durante la breve estadía en la Maternidad.



C) Toda aquella mamá que amamanta exclusivamente a su hijo, lo abastece, tiene algún excedente y lo está desechando actualmente*. La extracción se realiza en nuestro Banco de Leche o podrá autorizar retirarla en su domicilio o en los Centros de Lactancia Materna.

El proceso total garantiza seguridad absoluta para los destinatarios o receptores de la leche donada y pasteurizada:



•Recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer, MBPN (Recién Nacidos de Alto Riesgo)



•Recién nacidos Bajo Peso al nacer o enfermos



•Lactantes con enfermedades gastrointestinales



•Bebés desnutridos

•Lactantes y niños con deficiencias inmunológicas o posoperatorios de cirugía intestinal o del corazón (cardiopatías congénitas)