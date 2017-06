La previa de la final de la Champions tendrá un gran show

The Black Eyed Peas fue el grupo elegido para animar la previa de la Champions League, un show que se emitirá en 200 países y para el que se espera una audiencia aproximada de 200 millones de personas.

El espectáculo, de no más de 12 minutos de duración, arrancará a alrededor de las 17:33 de Argentina y finalizará con la actuación de los Black Eyed Peas antes de la entrada de los futbolistas de Juventus de Turín y Real Madrid al césped del Millenium Stadium de Cardiff.

Los duros siete meses de trabajo previos a la final se verán reflejados en una ceremonia en la que participarán 450 personas: 150 bailarines profesionales, 120 militares, que serán los encargados de desplegar la alfombra gigante sobre el césped, 172 del personal de producción de Filmmaster Events, cinco músicos y los tres cantantes de Black Eyed Peas -Will.I.Am, Taboo y Apl.de.ap, puesto que la cantante, Fergie, ha abandonado el grupo-.

Los Black Eyed Peas, uno de los grupos más populares del mundo, con éxitos como "Where is the Love?", "I Gotta Feeling", "Pump It", "Don't Lie", "Meet Me Halfway" o "Let's Get It Started", actuarán durante cerca de seis minutos sobre un escenario que pesa aproximadamente 4.500 kilos y que será instalado sobre una alfombra gigante protectora de 7.000 metros cuadrados.

Fuente: Minuto Uno