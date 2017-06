Esta web te permite saber si un robot va a poder quitarte el trabajo pronto

Las máquinas son cada vez más capaces gracias a la Inteligencia Artificial y podrán, en el futuro cercano, realizar actividades tan complejas como las que actualmente desarrollamos los humanos.

Históricamente la maquinaria fue aliviando el trabajo de las personas, pero también generando en muchos casos recortes de personal dado el grado de automatización logrado.

El debate actual tiene que ver con los límites para el reemplazo del humano en el trabajo y el potencial dominio de las máquinas inteligentes.

Si bien por el momento no es posible hablar de un T800 dando vueltas por la ciudad, sí hay una creciente preocupación por robots capaces de cualquier tarea hoy realizada por el hombre.

Ahora, una página web llamada Will Robots Take My Job? permite conocer el porcentaje de probabilidad de que un robot reemplace a una persona en algún tipo de trabajo.

El portal web se sustenta de la información del reporte publicado en 2013 por Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne titulado "El futuro del empleo: ¿Qué tan susceptibles son los trabajos a la computarización?". Para tal reporte se utilizó una metodología que estima la probabilidad de que 702 ocupaciones fueran computarizadas.

Al ingresar al sitio, el cual está en inglés pero no representa desafío alguno si se utiliza además el Traductor de Google en otra pestaña, se ve una barra donde se debe tipear el título del trabajo realizar.

Por ejemplo, al buscar “conductor o chofer” (driver and chauffeurs), el sistema indica que esta profesión tiene una probabilidad del 89% de ser reemplazada por robots. Además hay otro tipo de información relacionada a cada rubro, los cuales fueron evaluados en los Estados Unidos para la realización de este sitio.

En algunos rubros las máquinas se vienen con todo, aunque en otros la cosa permanecerá más o menos igual por las próximas 2 décadas.